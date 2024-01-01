بوبيان يحصد 20 جائزة في 2023 ليؤكد قوة أدائه ونجاحه المتصاعد



عبدالله التويجري: تصدرنا للمشهد الرقمي في القطاع المصرفي الكويتي دليل على نجاح إستراتيجيتنا عبدالله المجحم: حلول ومنتجات «بوبيان» استهدفت إحداث نقلة نوعية موازية ومواكبة للتطورات

واصل بنك بوبيان خلال 2023 تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي رافقت إطلاق الكثير من المنتجات والخدمات والحلول المصرفية وهو ما مكنه من الحصول على العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية، مؤكدا ريادته وقوة الاستراتيجية التي انتهجها منذ سنوات.وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الخاصة والشخصية والرقمية عبدالله التويجري «نحرص في بوبيان على تبني مفهوم الابتكار والتنوع ليس في قطاع عمل واحد، بل يمتد ليشمل مختلف قطاعات العمل، لذلك يمكننا القول إن الحصول على أكثر من 20 جائزة خلال العام الحالي اثبت ريادتنا على المستويين المحلي والإقليمي وأيضا العالمي».وأضاف: «نجد أن هذا التنوع من الجوائز والشهادات الدولية من مؤسسات عالمية مرموقة إنما يعد اعترافا حقيقيا وتقديرا لإنجازات شملت مختلف المجالات وقطاعات العمل، ودليلا على قدرته على تقديم كل ما هو جديد ومبتكر لتقديم خدمات ومنتجات عالية الفائدة للعملاء بما يحقق لهم المزيد من السهولة والراحة واختصار الوقت.من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم: «يؤكد طرحنا لخدمات ومنتجات متنوعة في الفترة الأخيرة مدى قربنا من عملائنا وحرصنا على تقديم مستويات مميزة من الخدمة ويمنحهم تجربة مصرفية فريدة تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم».وأضاف: «إن نجاح هذه المنتجات والخدمات إنما يرجع إلى دراسات عديدة تقوم بها الإدارات المختصة بناء على متابعة مستمرة لعملائنا والتعرف على مختلف وجهات نظرهم سواء من خلال اللقاءات المباشرة المستمرة أو من خلال وسائل التواصل المختلفة للتعرف على آراء العملاء».الانفراد بالصدارة الرقميةوجاءت سلسلة من الجوائز خلال 2023 تقديرا لتفوق البنك في تطوير قاعدة اعماله ومنتجاته التي تواكب سعيه المتواصل ليكون مواكبا لتطلعات واحتياجات عملائه ويكون دوما الأقرب لهم، فضلا عن ريادته الراسخة في عمليات التحول الرقمي والتميز في المسؤولية الاجتماعية والريادة في دعم رواد الأعمال والشركات بالإضافة إلى قوة الأداء والقيمة السوقية.فعلى الصعيد الرقمي، توجت غلوبل فاينانس العالمية بوبيان بمجموعة من الجوائز المرموقة لعام 2023 وهي: جائزة أفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات المصرفية الرقمية للعام التاسع على التوالي، وجائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وجائزة الأفضل على مستوى الشرق الأوسط في نفس المجال، وجائزة أفضل بنك بالخدمات المصرفية الرقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى الكويت.كذلك منحت مؤسسة يورومني العالمية بوبيان جائزتي «أفضل البنوك الإسلامية للتحول الرقمي» و«الأفضل في الحلول الرقمية» على مستوى الكويت نظرا لما يشهده من نمو متزايد في قاعدة عملائه الرقمية، حيث أن أكثر من 95% من عملاء البنك يستخدمون قنوات البنك الرقمية.وواصل بوبيان تربعه على قمة خدمة العملاء في الكويت بحصوله على جائزتين من مؤسسة «سيرفس هيرو» العالمية المتخصصة بقياس مستوى رضاء العملاء كأفضل بنك إسلامي في خدمة العملاء للعام الثالث عشر على التوالي منذ عام 2010 والأول في خدمة العملاء على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية في الكويت.أداء مميز للمؤشرات الماليةوتمكن البنك من الحصول على جائزة أفضل بنك إسلامي للخدمات المصرفية الشخصية على مستوى العالم وجائزة الأفضل إسلاميا في الكويت لتعكس نجاحه في تحقيق نمو مستدام في مختلف مؤشراته المالية وحصصه السوقية والأداء المميز ونجاح رؤيته الهادفة إلى تنمية قاعدة عملائه.ونجح «بوبيان» في تحقيق إنجاز جديد بدخوله ضمن قائمة مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية حيث احتل المركز الأول كأكثر المؤسسات المالية الإسلامية أمانا في الكويت والثاني على مستوى الخليج، بينما تمكن لأول مرة من إدراج نفسه ضمن قائمة البنوك العشرة الأكثر أمانا في منطقة الشرق الأوسط وهي القائمة التي تشمل كلا من البنوك الإسلامية والتقليدية ليضع نفسه في قائمة الكبار على مستوى المنطقة خلال 2023.وعن دوره الاجتماعي البارز في دعم مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية واستمرار خططه للتنمية المستدامة الساعية لخدمة المجتمع، حصد جائزة أفضل بنك إسلامي في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم من غلوبل فاينانس.وعلى مستوى قطاع الشركات، حصد بوبيان جائزة أفضل مؤسسة إسلامية لهيكلة المنتجات على مستوى العالم من يورومني العالمية ليؤكد ريادته في الاستحواذ على حصة من السوق الكويتي في تمويل الشركات وتعزيز قدراته التنافسية لتقديم حلول ومنتجات تمويلية متميزة بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت في الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقديرا لإنجازاته في دعم هذا القطاع ومساهمته المميزة في وضعها على خارطة الاقتصاد المحلي من خلال تزويدهم بخدمات سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.وقد شهدت MasterCard العالمية أن محفظة World Elite من بوبيان لعملاء «بريميوم» هي الأسرع نموا في الشرق الأوسط وذلك نظرا لما تتمتع به بطاقة وورلد إيليت بأعلى درجات الأمان والائتمان خلال إجراء عمليات الدفع الرقمية بالإضافة كونها تعد أسلوب حياة مميز توفر خدمات مصرفية خاصة ومميزة تلبي احتياجات العملاء وتمكنهم من إجراء معاملاته المصرفية بسهولة ويسر.تجربة استثنائية للعملاءوسعيا منه لمنح عملائه تجارب مصرفية مميزة، اطلق بنك بوبيان خلال العام الحالي حساب «بريميوم» الجديد والذي تم تصميمه خصوصا ليمثل تجربة مميزة لعملاء ذوي الملاءة المالية ويقدم لهم مجموعة مميزة من الخدمات والمنتجات والعروض المميزة التي تتناسب مع احتياجاتهم اليومية ويجعلها أكثر سهولة داخل الكويت وخارجها.ومع اختتام حملته الصيفية، أعلن بنك بوبيان عن أسماء 45 من عملائه الفائزين من حاملي بطاقات فيزا بوبيان الائتمانية والدفع المسبق بـ 3 ملايين ميل من الخطوط الجوية الكويتية وذلك لتطوير تجربة عملائه ومنحهم أفضل العروض والمزايا الحصرية ذات القيمة المضافة.خدمات رقمية متطورةوخلال العام الحالي أطلق بوبيان باقة من الحلول المبتكرة عبر تطبيق البنك للأفراد وأيضا الشركات مثل خدمة «قسطها» للعملاء من حاملي البطاقات الائتمانية بنظام الدفع الكامل لسداد قيمة مشترياتهم على أقساط ميسرة بفترات بكل سهولة ما بين 3 و6 أشهر، وليتمكنوا من مراجعة جميع عملياتهم الشرائية المؤهلة للتقسيط من خلال كشف الحساب واختيار العملية المراد تقسيطها.وبالتعاون مع فيزا العالمية، أطلق بوبيان لجميع عملائه بطاقة العملات المتعددة المسبقة الدفع التي تناسب عملاءه من كل الشرائح بدءا بعمر 21 عاما لتشمل 13 عملة خليجية وأجنبية ومن ضمنها الدينار الكويتي وبذلك تكون هي الحل الأمثل والأكثر أمانا أثناء السفر كونها تتمتع بخاصية 3D Secure الضرورية لعمليات شراء آمنة عبر الإنترنت، إضافة إلى توافر خدمة UTap للدفع السريع.كذلك انفرد بوبيان بمنتج بطاقة دزه الجديدة مسبقة الدفع ليقدم من خلاله حلولا مبتكرة للعملاء المقبلين على الزواج بدلا من تقديم المهر النقدي أو الشيكات، حيث يأتي إصدارها كجزء من جهود البنك لتقليل الاعتماد على وسائل الدفع النقدية والتوجه نحو الاعتماد على الجانب الرقمي وتطبيقات الدفع الرقمي الحديثة.وطرح البنك خدمة تجوري التوفير الجديدة التي لاقت استحسان وإعجاب الكثير من عملائنا كونها تشجع على التوفير وتمكنهم من إنشاء تجوري لكل هدف يرغب العميل بالتوفير له وتحقيقه سواء للسفر أو لشراء منتج معين مع تحديد المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى الهدف النهائي.كما تم طرح خدمة التعبئة التلقائية للبطاقة الجديدة والتي تسهل على العميل تعبئة بطاقاته الائتمانية والمسبقة الدفع والرقمية بشكل تلقائي عند الوصول إلى رصيد معين مع تحديد مبلغ التعبئة دون الحاجة إلى تعبئتها يدويا وضمان وجود رصيد كاف دائما في بطاقة العميل، بالإضافة إلى تقديم أفضل باقات حلول الدفع الرقمية المتطورة لعملائه بما يضمن خدمات دفع أكثر تميزا وشمولية مثل خدمة Google Pay وApple Pay بالنسبة للأفراد.هذا إلى جانب إصدار بطاقة فيزا الواحة الرقمية مسبقة الدفع كأول بطاقة من نوعها على مستوى الكويت لتقديم حلول ائتمانية لعملائه وإتاحة الفرصة لهم بتجميع الأميال مقابل انفاقهم داخل الكويت وخارجها.وأعلن بوبيان عن تعاون مشترك مع تطبيق الحسبة العقارية يقدم من خلالها خدمات مميزة لعملائه من خلال استخدام أفضل الحلول التقنية الحديثة لتسهيل وصولهم إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالسوق العقاري الكويتي.وتم إطلاق مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة وتحفيز النمو الاقتصادي والتجاري بالنسبة لعملاء قطاع الشركات مثل المنصة الذكية لتمويل سلسلة التوريد وباقة الخدمات الجديدة الخاصة بالبطاقة الائتمانية للشركات (بوبيان فيزا بلاتينيوم).وعلى مستوى حساب الأعمال والشركات، يأخذ بوبيان على عاتقه مسؤولية تمكينهم بالخبرات اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع وتحفيز فرص نموها، وكان بوبيان من أولى المؤسسات المالية المعلنة عن توافر SoftPOS والمتاحة من خلال تطبيق SoftPOS الذي يعمل كجهاز نقطة بيع من خلال تحويل الأجهزة الذكية العاملة بنظام Android والمجهزة بخاصية التواصل قريب المدى (NFC) لمساعدة أصحاب الشركات والأنشطة التجارية عالية الكثافة ذات الفواتير المنخفضة ممن لا يملكون أجهزة نقاط بيع بتحصيل مستحقاتهم بأيسر وأسرع وسيلة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ليعكس من خلالها النهج المستمر لتطوير نطاق البنية التحتية الرقمية وتقديم الأفضل في مجال الدفع الرقمي.كما يؤكد «بوبيان» مواصلة دعمه لعملائه من اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح تحديث جديد لخدمته المميزة e-Pay والخاصة بتحصيل المدفوعات رقميا ليشمل مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية ذات المزايا الاستثنائية اغلبها يطرح لأول مرة في الكويت وتتيح إدارة العديد من المعاملات المصرفية بسلاسة وسهولة بما يضمن تطوير ونمو بيئة أعمالهم الخاصة مثل خدمة جدولة المدفوعات وe-Pay Mandoob.ولأصحاب الشركات العقارية الكبيرة والمتوسطة، تم إطلاق خدمة eRent المتاحة على تطبيق بوبيان للشركات ليتمكنوا من خلالها من متابعة وإدارة جميع عقاراتهم الاستثمارية بالإضافة إلى تحصيل الإيجارات الشهرية بصورة رقمية من خلال منصة رقمية واحدة، في خطوة تؤكد التزام البنك بمواكبة أحدث الابتكارات التقنية ونجاح استراتيجية التوسع الرقمي تلبية لطلب العملاء المتزايد على خدمات بوبيان وإثراء تجربتهم المصرفية.Nomo Bank.. الانتشار خليجياًوقد شهد العام الحالي انفراد Nomo Bank البنك الرقمي من بنك لندن والشرق الأوسط التابع لمجموعة بنك بوبيان إطلاق منتجات وخدمات جديدة تتساوى مع كبرى المؤسسات المالية مثل اتفاقية شراكة جديدة مع بنك أبوظبي التجاري ومصرف الهلال الرقمي لمنح عملائهم المقيمين في دولة الامارات المتحدة فرص الاستفادة من خدمات وحلول بنك Nomo المبتكرة من خلال تطبيقي ADCB - Nomo وAl Hilal - Nomo.كما اطلق Nomo حسابه الجديد المتعدد العملات والذي يتيح لعملائه إنجاز معاملاتهم المصرفية بست عملات مختلفة وربطها مع بطاقة واحدة ليقدم بذلك حلا مصرفيا شاملا يوفر على العميل حمل عدة بطاقات مصرفية أو المبالغ النقدية ويستمتع بتجربة مصرفية عالمية مدعومة بأحدث التقنيات والابتكارات الرقمية.ويمكن للعملاء الآن الاستفادة من إجراء عمليات الدفع الرقمية بست عملات مختلفة تمنحهم الدفع بالعملة المحلية في أكثر من 25 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط مع تجنب الرسوم الخاصة بالدفع بالعملات الأجنبية المختلفة من خلال فتح حساب العملات المتعددة في ثوان من خلال تطبيق Nomo والاستفادة من خدمات تحويل أو إرسال الأموال على الفور هذا بالإضافة إلى ربطها تلقائيا مع بطاقة Nomo وApple Pay.واستطاع Nomo أن يكون ضمن أفضل خيارات التمويل العقاري المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة لتوفير مجموعة من الخدمات العقارية والتمويلية والاستشارية المتكاملة الخاصة بامتلاك وحدات عقارية بسوق المملكة المتحدة لعملائه في الكويت والمنطقة عبر شراكاته مع كبرى الشركات العقارية مثل أعيان العقارية وبلوبرينت وGreat Portland.هوية وشعار جديدانفي عام 2023 أطلق بوبيان شعاره وهويته الجديدة بهدف: مواءمة ودمج ثقافتنا بسلاسة.إلهام واستقطاب الكفاءات والحفاظ عليها.توثيق الروابط مع عملائنا.تعزيز قدرتنا التنافسية.العزيمة - التمكين - الابتكار... أهم قيمنا.التواجد بين أقوى 10 علامات تجارية بالكويتتواجد «بوبيان» ضمن قائمة أقوى ١٠ علامات تجارية كويتية من حيث قيمتها السوقية لعام 2023 إلى جانب كونه الأسرع نموا بنسبة 33% حسب مؤسسة براند فاينانس العالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية.49 فرعاً منتشراً في الكويتواصل بوبيان تعزيز شبكة خدماته المصرفية من خلال التوسع في فروعه وأجهزة السحب الآلي وأجهزة للصراف الآلي التفاعلي لتصل شبكة فروعه المنتشرة في الكويت إلى 49 فرعا لتوفير تجربة مصرفية فريدة لعملائه على مدار الساعة لاسيما من خلال قنواته الرقمية.