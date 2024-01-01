عمل أصلي جديد لمنصة TOD حول مسيرة نجمة التنس العربية أُنس جابر

(MENAFN
- Bashir Mraish ) الدوحة، قطر – 01 يناير 2024: كشفت TOD، منصة البث الرقمي الرائدة في المنطقة، عن إطلاق أحدث أعمالها الأصلية، وهو فيلم وثائقي يتناول حياة نجمة التنس التونسية أُنس جابر. الفيلم الذي يحمل عنوان "هذه أنا" والذي تم إنتاجه بالتعاون مع أُنس يجسد رحلتها الملهمة بوصفها شخصية رائدة في تونس وبطلة رياضية بارزة على مستوى أفريقيا والعالم العربي. كما يسلط الضوء على مسيرة اللاعبة بجوانبها المختلفة، فيحتفي بإنجازاتها المذهلة، ويناقش الصعوبات التي يواجهها محترفو التنس، موضحاً أن النهايات السعيدة لحكايا الخيال لا تنطبق بالضرورة على القصص الواقعية.
استلهاماً من شغف والدتها بالرياضة، بدأت أُنس لعب التنس عندما كانت في عمر الثلاث سنوات. وفي الوقت الحالي، وعن عمر يناهز 29 عامًا، تُعتبر أُنس جابر بطلةً حقيقية لملايين الأشخاص، وتواصل لاعبة التنس العربية والأفريقية الأكثر نجاحاً المنافسة للتربع على عرش بطولة ألعاب السيدات، حيث نجحت في التأهل إلى نهائي 3 بطولات جراند سلام. وبسبب شخصيتها المبهجة وقدرتها على التواصل مع المعجبين في جميع أنحاء العالم أُطلق عليها لقب "وزيرة السعادة". يقدم الفيلم الوثائقي "هذه أنا" لقطات حصرية خلف الكواليس تتبع أُنس طوال موسم 2023، مما يقدم رؤية فريدة إلى حياة واحدة من أبرز نجوم المنطقة.
ويبدأ الفيلم الوثائقي قصته مع أُنس بعد بطولة ويمبلدون في لندن وهي تسترخي في منزلها بتونس، ثم يتخذ مساراً زمنياً ليكشف لأول مرة عن التحديات البدنية التي واجهتها بعد بطولة أستراليا المفتوحة. كما يقدم الوثائقي نظرة شاملة على شخصية نجمة التنس الحقيقية، ويتخلله قصصٌ عائلية من طفولتها. ويسلط العمل الضوء على معاركها في ويمبلدون، حينما قهرت جميع التحديات للوصول إلى النهائي، لتصطدم لاحقاً بخيبة أمل مريرة، ويكشف سير الأحداث في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عن عواقب الهزيمة القاسية وما خلّفته من أثر جسدي ونفسي على أُنس.
ويكتسب الفيلم طابعاً واقعياً جميلاً بفضل صراحة أُنس وعفويتها، حيث تتحدث بشفافية حول مشاكلها النفسية، مما يوفر منظوراً إنسانياً حقيقياً لرحلتها، التي يغطيها الفيلم الوثائقي المتوفر للمتابعة ابتداءً من 7 يناير على منصة TOD. ويخوض الفيلم بجرأة في التفاصيل الشخصية لحياة النجمة، بما في ذلك رغبتها في إنجاب الأطفال، وعلاقتها الفريدة مع زوجها كريم كمون، الذي يعمل كمدربها الرياضي بدوام كامل، والذي يعتبر أمراً نادراً في عالم التنس الاحترافي.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس لشؤون التسويق والمبيعات في منصة TOD: "إنه أكثر من مجرد فيلم وثائقي رياضي، إذ يروي قصة إنسانية مؤثرة تتجاوز الحدود وتلامس قلوب الجمهور في جميع أنحاء العالم. وندعو مشاهدينا الأعزاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مشاهدة القصة الكاملة لمسيرة أُنس جابر، واكتساب الإلهام من قدرتها الرائعة على الصمود في وجه كل الصعاب".
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