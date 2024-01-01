شرطة دبي تحصد «ذهبية» الألعاب الرقمية في برشلونة

فازت القيادة العامة بشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتدريب، بالجائزة الذهبية من قبل الجمعية الدولية للعلاقات العامة (IPRA)، أثناء فعاليات حفل الجائزة الذي أقيم في برشلونة بأسبانيا.

وحصدت شرطة دبي هذه الجائزة عن مبادرة الألعاب الرقمية من مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، حيث تُمنح الجائزة تقديراً للمبادرات التي تساهم في تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.

وذكر العميد بدران الشامسي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، أن مسؤولية شرطة دبي المجتمعية تجاه الناشئة في المجتمع الإماراتي تقتضي الاهتمام بهم وتوعيتهم بشتى السبل، وذلك من خلال تسخير أحدث تقنيات ألعاب الفيديو المتطورة في تطوير ألعاب الكترونية توعوية لأجل نشر الرسائل التوعوية وتعزيز الهوية الوطنية وغرس الولاء والانتماء لدولة الإمارات، ومن المهم التأكيد على أن هذه الألعاب تم تطويرها داخلياً من قبل موظفي شرطة دبي وذلك في مركز التكنولوجيا الافتراضية، كما تمكنت شرطة دبي إلى جانب ذلك من بناء وتطوير المورد البشري والذي اكتسب خبرة ممتازة في تطوير برامج المحاكاة والألعاب الالكترونية.

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