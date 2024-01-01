ما علاقة ارتفاع نسبة السكر في الدم بالإصابة بالعقم؟

مرض السكري هو حالة تؤثر على الصحة بطرق مختلفة، كما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على عملية الحمل والولادة، حيث يمكن أن يعطل الهرمونات ما يسبب خللاً هرمونيًا في الجسم، يمكن للاختلالات الهرمونية في الحياة أن تؤخر أو تمنع عملية الزرع أو الحمل. وهذا يمكن أن يؤثر سلبا على الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء.

وقال الدكتور كشيتيز مورديا الطبيب الهندي المختص بأمراض السكري "مرض السكري هو مرض مزمن يضعف قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، عندما يتم تكسير الطعام، يتحول إلى سكر (جلوكوز)، والذي يمر بعد ذلك إلى مجرى الدم، ومن أجل مساعدة نسبة السكر في الدم على الدخول إلى خلايا الجسم لاستخدامها كطاقة، يفرز البنكرياس الأنسولين. أما بالنسبة للأفراد المصابين بداء السكري، فلا يتم إنتاج ما يكفي من الأنسولين أو لا يتم استخدامه على النحو الأمثل، مما يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، وفقا لموقع news9live.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني حوالي 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من مرض السكري، ما يجعله مصدر قلق صحي عالمي. وهو السبب الرئيسي للفشل الكلوي وبتر الأطراف السفلية والعمى لدى البالغين. علاوة على ذلك، فإن أشكاله الثلاثة - النوع 1، والنوع 2، وسكري الحمل - ترتبط بالصحة الإنجابية.

ووفقا للدكتور مورديا،“يمكن أن يكون لمرض السكري تأثير كبير على خصوبة الذكور والإناث، وأحد أسباب انخفاض معدلات الخصوبة لدى النساء هو مرض السكري الناجم عن عوامل نمط الحياة مثل السمنة ونقص الوزن والنظام الغذائي ومستويات النشاط البدني اليومية، ويمكن أن يؤدي إلى تقصير فترة الإنجاب بنسبة 17 في المائة وكذلك تعطيل الإباضة، يؤدي عدم التحكم في نسبة السكر في الدم إلى تسريع شيخوخة المبيض، في حين أن مقاومة الأنسولين في مرض السكري من النوع 2 تؤدي إلى خلل في الهرمونات، ما يسبب متلازمة تكيس المبايض وعدم انتظام الدورة الشهرية. وهذا التأثير المشترك يجعل الحمل الطبيعي، وحمل الطفل حتى نهاية فترة الحمل، أكثر صعوبة.

كيف يؤثر مرض السكري على الصحة الإنجابية للرجال؟

عند الرجال، يؤثر مرض السكري على الخصوبة بطرق متعددة؛ وهذا يشمل انخفاض جودة السائل المنوي، وانخفاض حركة الحيوانات المنوية، وإنتاج الحيوانات المنوية، وتلف الحمض النووي. هذه الظروف لها تأثير سلبي على الخصوبة وكذلك على الحمل الطبيعي. يمكن أن يؤدي ضعف استقلاب الجلوكوز إلى خلل في نقل العناصر الغذائية، ما يؤدي إلى انخفاض الخصوبة ونتائج عكسية على الجنين.

وقال الدكتور مورديا: "إن الأزواج، الذين يعاني أحد الشريكين أو كليهما من مرض السكري، يواجهون خطراً أكبر للإصابة بالعقم لأن مرض السكري يمكن أن يسبب مضاعفات أخرى قد تضعف الخصوبة.

في حالة استمرار مضاعفات الخصوبة، يمكن لتقنيات الإنجاب المساعدة (ART) مثل الإخصاب في المختبر (IVF) وحقن الحيوانات المنوية داخل السيتوبلازم (ICSI) أن تساعد الأزواج المصابين بالسكري على رسم رحلة الأبوة الخاصة بهم.





تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز