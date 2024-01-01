Tuesday, 02 January 2024 06:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


‫حكة فروة الرأس.. متى تكون خطيرة؟

1/1/2024 8:00:15 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أوردت مجلة "ستاي لايت" أن حكة فروة ‫الرأس ترجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضحت المجلة أن الأسباب البسيطة لحكة فروة ‫الرأس تتمثل في غسل الشعر بشكل متكرر واستخدام منتجات عناية خاطئة ‫وتجفيف الشعر بواسطة مجفف شعر ساخن جدا والتغيرات في درجة الحرارة، مما ‫يؤدي إلى جفاف الشعر.


** ‫أمراض جلدية

وقد تشير حكة فروة الرأس أيضا إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية مثل ‫الصدفية والتهاب الجلد التأتبي وفطريات الجلد والحساسية والإصابة ‫بالقمل.

‫كما قد يكمن سبب حكة فروة الرأس في التوتر النفسي أو التغيرات ‫الهرمونية. وفي هذه الحالات ينبغي استشارة الطبيب.


** ‫ترطيب فروة الرأس

‫وأشارت ستاي لايت إلى أنه يمكن مواجهة حكة فروة الرأس من خلال ترطيب ‫فروة الرأس، وذلك باستخدام بلسم يحتوي على مواد ترطيب مثل زيت جوز الهند.

‫وينبغي أيضا عدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بماء ساخن، مع مراعاة عدم ضبط ‫مجفف الشعر على درجة حرارة عالية للغاية.

‫ومن المهم أيضا تقليل عدد مستحضرات العناية التي يتم استخدامها على ‫الشعر، مع مراعاة استخدام المنتجات الخالية من البارابين والكبريتات ‫والسيليكون.

‫ويراعى أيضا عدم استعمال الشامبو الجاف، نظرا لأنه لا يقوم بإزالة بقايا ‫الأوساخ وبقايا منتجات العناية.

MENAFN01012024000151011027ID1107674882

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث