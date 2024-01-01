‫حكة فروة الرأس.. متى تكون خطيرة؟

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- Khaberni) خبرني - أوردت مجلة "ستاي لايت" أن حكة فروة الرأس ترجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.
وأوضحت المجلة أن الأسباب البسيطة لحكة فروة الرأس تتمثل في غسل الشعر بشكل متكرر واستخدام منتجات عناية خاطئة وتجفيف الشعر بواسطة مجفف شعر ساخن جدا والتغيرات في درجة الحرارة، مما يؤدي إلى جفاف الشعر.
** أمراض جلدية
وقد تشير حكة فروة الرأس أيضا إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية مثل الصدفية والتهاب الجلد التأتبي وفطريات الجلد والحساسية والإصابة بالقمل.
كما قد يكمن سبب حكة فروة الرأس في التوتر النفسي أو التغيرات الهرمونية. وفي هذه الحالات ينبغي استشارة الطبيب.
** ترطيب فروة الرأس
وأشارت ستاي لايت إلى أنه يمكن مواجهة حكة فروة الرأس من خلال ترطيب فروة الرأس، وذلك باستخدام بلسم يحتوي على مواد ترطيب مثل زيت جوز الهند.
وينبغي أيضا عدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بماء ساخن، مع مراعاة عدم ضبط مجفف الشعر على درجة حرارة عالية للغاية.
ومن المهم أيضا تقليل عدد مستحضرات العناية التي يتم استخدامها على الشعر، مع مراعاة استخدام المنتجات الخالية من البارابين والكبريتات والسيليكون.
ويراعى أيضا عدم استعمال الشامبو الجاف، نظرا لأنه لا يقوم بإزالة بقايا الأوساخ وبقايا منتجات العناية.
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