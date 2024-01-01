‫حكة فروة الرأس.. متى تكون خطيرة؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - أوردت مجلة "ستاي لايت" أن حكة فروة ‫الرأس ترجع إلى أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

‫وأوضحت المجلة أن الأسباب البسيطة لحكة فروة ‫الرأس تتمثل في غسل الشعر بشكل متكرر واستخدام منتجات عناية خاطئة ‫وتجفيف الشعر بواسطة مجفف شعر ساخن جدا والتغيرات في درجة الحرارة، مما ‫يؤدي إلى جفاف الشعر.





** ‫أمراض جلدية

وقد تشير حكة فروة الرأس أيضا إلى الإصابة بأحد الأمراض الجلدية مثل ‫الصدفية والتهاب الجلد التأتبي وفطريات الجلد والحساسية والإصابة ‫بالقمل.

‫كما قد يكمن سبب حكة فروة الرأس في التوتر النفسي أو التغيرات ‫الهرمونية. وفي هذه الحالات ينبغي استشارة الطبيب.





** ‫ترطيب فروة الرأس

‫وأشارت ستاي لايت إلى أنه يمكن مواجهة حكة فروة الرأس من خلال ترطيب ‫فروة الرأس، وذلك باستخدام بلسم يحتوي على مواد ترطيب مثل زيت جوز الهند.

‫وينبغي أيضا عدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بماء ساخن، مع مراعاة عدم ضبط ‫مجفف الشعر على درجة حرارة عالية للغاية.

‫ومن المهم أيضا تقليل عدد مستحضرات العناية التي يتم استخدامها على ‫الشعر، مع مراعاة استخدام المنتجات الخالية من البارابين والكبريتات ‫والسيليكون.

‫ويراعى أيضا عدم استعمال الشامبو الجاف، نظرا لأنه لا يقوم بإزالة بقايا ‫الأوساخ وبقايا منتجات العناية.