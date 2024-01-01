تغيير المسار الوظيفي بمنتصف العمر.. مخاوف تعرقل الأحلام المتأخرة

وصلتني بطاقة عيد ميلاد، هذا العام، من صديقة قديمة، أخبرتني فيها بمشاركتها في دور ثانوي بعمل تلفزيوني، التحقت صديقتي هذه بمدرسة للدراما وهي في الخمسينات من عمرها، بعد أن عملت طويلاً بالتدريس، هذا أمر قد يبعث على القلق! لذلك حذرها والداها من خوض مثل هذه المخاطرة الكبيرة، لكنها استمرت في ذلك، خاصة بعدما تُوفيت والدتها وتركت لها ميراثاً صغيراً. وعندما تشاهدها على خشبة المسرح، قد يُخيّل إليك أنها كانت تفعل هذا طوال عمرها.

كنت أجريت لقاءات كثيرة مع أناس غيروا مساراتهم الوظيفية في منتصف العمر. المحظوظون منهم تحس في حديثهم ببريق يجعلهم يبدون أصغر سناً. فهم يعيشون، غالباً للمرة الأولى، تلك السعادة التي تأتي مما أطلق عليه ميهالي سيكسزنتميهالي، الفيلسوف المجري-الأمريكي ((حالة التدفق))، وهي الانغماس التام في المهمة. فعندما تكون في خضم هذا التدفق، ولا يبدو أي شيء آخر مهماً، ولست بحاجة حينها لأن تكون فناناً لكي تشعر بذلك.

لقد ارتحل صديق من عالم الصحافة إلى مجال التدريب على ((اليقظة الذهنية))، بعد أن كان يمارس التأمل على هامش حياته. والتحق آخر بورشة تدريبية عن السباكة.

وخلال مهرجان نهاية الأسبوع نظمته ((فايننشال تايمز)) هذا العام، التقيت آنا بيلي، التي تدرس حالياً لتصبح قابلة، بعدما قضت 23 عاماً في العمل بالمحاماة مع كبرى الشركات. لقد أدركت آنا بيلي، أنها ربما تكون في منتصف عمر طويل، فلِمَ لا تتحوّل صوب استخدام جزء مختلف من دماغها؟

من شأن هذا الشعور بتمتعك بوقت إضافي للعب أن يكون مشجعاً؛ لذا، قابلت أناساً في الأربعينات والخمسينات من العمر، ملتزمين لسنوات في تدريب بمجالات مثل علم النفس والتدريس وحتى الطب. ومن الواضح أنهم يتوقعون عائداً على استثمارهم عبر العمل حتى بلوغهم السبعينات.

لكن من الطبيعي أن تكون هذه مجموعة من النخبة، يساندهم قدر من المال المكتسب من مهنة ما أو أزواج داعمين، لذلك، هم يشكلون مجموعة من الرواد. وكانت حالة ((الاستقالة العُظمى)) إبان الجائحة، أطاحت بكثير ممن هم فوق الخمسين من القوى العاملة، مما أثار قلقاً عاماً.

لكننا نبدأ لتونا في فهم ((التعديل الكبير))، الذي شهد تحوّل عاملين من مختلف الأعمار إلى وظائف أخرى، أو نحو تعزيز مهاراتهم، أو حتى نحو عودة إلى العمل. وبدأ العمل الحر في التنامي من جديد في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويندرج نحو مليون من البريطانيين ممن هم ضمن الشريحة العمرية بين 55 و64، وقرابة نصف المليون ممن هم فوق 65، في هذه الفئة.

ويعتبر نقص العمالة الحالي وقتاً مثالياً للعمالة الأكبر سناً. لكن، من المؤسف أن الكثير من أرباب العمل ما زالوا حذرين.

وتوصّل تقرير أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالاشتراك مع منظمة ((جينريشن)) غير الهادفة إلى الربح، وعبر مقابلات مع مديري توظيف في ثماني دول، إلى تقدير العمالة الأكبر سناً للخبرة أكثر من المشغّلين، الذين يعتبرون أكثر اهتماماً بالقدرة على التكيّف.

ومن المحبط التفكير بسهولة تجاهل كل هذه المصادر للحكمة العميقة، بيد أن الرسالة واضحة: لا بد من إظهار دلائل على النجاح في تعزيز المهارات والتخصصات الفنية.

ولكن لا بد أنك تعرف أولاً ما ترغب في فعله بعد ذلك. وفي حين تتمتع الأجيال الأصغر سناً بمسارات وظيفية أكثر تنوعاً، هناك من تفوق أعمارهم الخمسين ولم يعملوا سوى في مجال واحد، وقد يجدون صعوبة في تصور أي بديل.

والنصيحة الاعتيادية المتمثلة في ((تحدث مع شبكة معارفك)) لن تفعل سوى أنها ستعزز الهوية الحالية. وقد يواجه الذين يشغلون مناصب عليا صعوبة كبيرة بسبب ((إدمان المكانة الرفيعة))، ما قد يجعل من التحوّل أمراً مرعباً. لذلك، يوصي جان هول وجون ستوكس، في كتابهما ((تغيير السرعة))، مثل أولئك الأشخاص، بمحاولة تذكّر ما كان يُشعرهم بالمتعة سابقاً، ومحاولة التجريب.

وهكذا، تتمثل النصيحة العامة في التفكير في المستقبل.

وتقول كاثرين سيرمون، من حملة ((كاريرز كان تشينج))، إن تبني ((عادات صغيرة)) يمكن أن يساعد في إزالة المخاطر المرتبطة بالتغيير المُحتمل للمسار الوظيفي، وتوصي بإجراء بحث جيد لما تتطلبه فعلياً وظيفة الأحلام، وسؤال عاملين بالمجال إذا كانوا مستعدين للجلوس والنقاش حول الأمر، ((لكن فكروا قبل ذلك في نوع المساعدة التي تريدونها)).

وواحدة من نجوم حملة ((كاريرز كان تشينج))، هي بنفون كرمبلر، المسؤولة التنفيذية السابقة لدى ((بي بي سي))، التي تركت مجل العمل في الإذاعة في سن الخمسين. لقد سعدت كرمبلر كثيراً عندما فوجئت بمدى استعداد الغرباء لإسداء النصح.

وذكّرها برنامج، يُدعى ((بدايات شجاعة)) يقدّم توجيهات للمسارات الوظيفية لمن هم فوق 45 عاماً، بأن لديها ((الكثير والكثير من المهارات التي يمكن نقلها للآخرين))، وهي تشغل الآن منصب كبيرة مسؤولي العمليات بشركة توظيف رقمية.

صحيح أنه قد تكون هناك صعوبة في التخلص من فكرة أن منتصف العمر يعني تضاؤلاً للفرص وبداية للانحدار، وهو ما سلّط الضوء عليه منحنى ديفيد بلانشفلاور وأندرو أوزوالد، الشهير، على شكل حرف ((يو))، المتعلق بمدى الرضا عن الحياة، والذي يشرع في مسار الانحدار بداية من العشرينات ويصل القاع في الأربعينات، لكنه يعود للارتفاع من جديد. وبالفعل، قدم المحلل النفسي الكندي، إليوت جاك، الذي صاغ عبارة ((أزمة منتصف العمر)) في 1965، بعضاً من ألمع أفكاره في السبعينات من العمر، وأسس لمعهد تعليمي وبحثي في ثمانيناته.

أنا مؤمنة بقوة بسرد مثل هذه القصص، تلك التي تجعل التغيير يبدو ممكناً. ويبدو هذا أكثر فائدة من بعض نصائح دكتور ((غوغل))، مثل أن يُطلب إليك ((استخدام قواك الخارقة)) عندما لا تكون على دراية بماهيتها، أو أن ((تعيش أفضل ما في حياتك)) عندما تكون عالقاً في الالتزامات المادية التي يفرضها عليك العالم الحقيقي.

إنهم قليلون فعلاً من تتوفر لهم رفاهية أن يصبحوا بستانيين أو يتحولوا نحو التصميم الداخلي. لذلك، تلقّى 15% فقط من البريطانيين في الشريحة العمرية بين 45 و54 عاماً نصائح متعلقة بالمسارات الوظيفية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مقارنة بثلثي الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24. وفي حين يحتاج طلاب المدارس لكل المساعدة التي يمكن لهم الحصول عليها، فإنه قد يكون من المربك معرفة ما تواجه في مرحلة الخمسينات من العمر.

وحقيقة تدرّب بعض الرواد ليصبحوا معلمين وعلماء نفس، ممن يعد المجتمع بأمس الحاجة للمزيد منهم، يجب أن تمثل إشارة لوجوب أن يتواجد الكثير من المتعلمين في منتصف أعمارهم في كل مكان، وألا يكون مجرد رأي هناك أو هناك.

وبالنسبة للكثيرين، فإن أكبر حاجز أمام التغير هو الشخص نفسه، فالمنشغلون دائماً متخوفون من الجمود، وذوو الإنجازات العالية يخشون من الزلل. ولقد اضطرت صديقتي الممثلة لتجاوز تحذيرات دامت طويلاً من المخاطر المتعلقة بالانتقال إلى المسرح لكي تحقق حلمها.

وحتى ذلك الرجل الذي قابلته مؤخراً بعد أن فقد وظيفته وفشلت خطته المؤقتة، لكنه كان محظوظاً بما يكفي كونه مقتدراً، بيد أنه لم يتمكن من تحمّل عدم الانشغال بأي شيء، فقد قلت له ((لنفترض أنك ستكتب كتاباً))، فما يدريك، لعله سيفعل ذلك.