توقعات بتواصل الأداء القوي لـ«سوق دبي» خلال 2024

توقع خبراء ومحللون ماليون تواصل الأداء القوي وزخم النمو في سوق دبي المالي 2024، لافتين إلى أن الإدراجات الجديدة وقوة الاقتصاد والنمو القوي للقطاعات الأساسية تبشر بتواصل الزخم في السوق العام الجاري.

ولفت الخبراء إلى أن سوق دبي المالي رسخ مكانته وجهة لاستقطاب الاستثمارات المؤسساتية ومن الأفراد من داخل الدولة وخارجها فيما سجل صافي استثمارات الأجانب غير العرب في نحو 4.63 مليارات درهم في 2023، موضحين أن تدفق الاستثمارات جاء بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للسوق وقوة اقتصاد دبي وتعدد الفرص والخيارات الاستثمارية.

وأكدوا أنه من المتوقع أن يواصل سوق دبي المالي، جذب المزيد من تدفقات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية خلال العام الجديد في ظل انتعاش الاقتصاد وتواصل زخم النمو في الإمارة، إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد.

وبحسب رصد لـ((البيان))، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، حقق المستثمرون الأجانب - غير العرب - مشتريات بقيمة 33.98 مليار درهم في سوق دبي خلال 2023 مقابل مبيعات بنحو 29.35 مليار درهم، وبلغ صافي الاستثمار 4.6 مليارات درهم كمحصلة شراء.

وتهدف استراتيجية سوق دبي المالي الطموحة إلى جذب المستثمرين مع توسع السوق في تنويع فئات الأصول من خلال تداول العقود الآجلة للنفط والمزيد من العقود الآجلة للأسهم جنباً إلى جنب مع الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة بما يعزز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، بالإضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق وفق أفضل الممارسات العالمية، مما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.

الأفضل خليجياً

وحقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال عام 2023 على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات للشركات والمؤسسات الجديدة، ما يوسع الخيارات والفرص أمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

وأظهر رصد ((البيان))، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 21.7 % خلال 2023، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 4059.8 نقطة في آخر جلسات العام، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 105.6 مليارات درهم، ليتربع سوق دبي على قمة أسواق المال الخليجية 2023، حيث تصدر بأدائه القوي المؤشرات الخليجية كافة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات العام 2022 إلى 687.5 مليار درهم بآخر جلسات 2023. وحقق ((الخليج للملاحة)) أكبر وتيرة صعود في سوق دبي خلال 2023 بنسبة 963.8 %، تلاه ((الفردوس القابضة)) 224.8 %، ومصرف عجمان 76.2 % وإعمار للتطوير 62.1 %، وبنك المشرق 55.8 % وتعليم القابضة 49.6 %.

وتعززت القيمة السوقية لأسهم دبي بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت ((الأنصاري للخدمات المالية))، و((تاكسي دبي))، وأسهمت جميعها في زيادة عمق السوق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.

الثالثة على التوالي

ومن جهة أخرى حقق سوق دبي المالي أفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، إذ سجلت مكاسب بنسبة 21.7 %، لتنهي تداولات العام عند مستوى 4,059.8 نقطة. وتعتبر هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يرتفع فيها مؤشر سوق دبي، بحسب تقرير كامكو إنفست لعام 2023.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، شهدت خمسة من أصل تسعة قطاعات في البورصة نمواً خلال عام 2023، وشهد مؤشر قطاع السلع الكمالية أعلى معدل نمو خلال العام، مرتفعاً بنسبة 49.6 %، لينهي تداولات العام مغلقاً عند مستوى 1,473.5 نقطة، تبعه كل من مؤشري القطاع العقاري والقطاع الصناعي، اللذين سجلا نمواً بـ38.4، و26.7 % خلال العام، على التوالي.

في المقابل، تراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 34.8 % خلال عام 2023، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض على مستوى المؤشرات القطاعية، وتبعه كل من مؤشري قطاع الاتصالات (- 10.5 %)، ومؤشر قطاع المواد الأساسية (- 3.0 %).

وعلى صعيد الأسهم الرابحة، فقد جاء في صدارتها سهم شركة الخليج للملاحة القابضة، بارتفاعه بنسبة 431.9 % في عام 2023، تبعه كل من سهمي شركة الفردوس القابضة، ومصرف السلام البحرين، بتسجيلهما لمكاسب بنسبة 224.8، و106.8 %، على التوالي.

في المقابل، جاء سهما شركة شعاع كابيتال وشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين، في صدارة الأسهم المتراجعة في عام 2023، إذ خسرت أسهم الشركتين نسبة 50.7 % من قيمتهما، تبعهما سهم شركة أرامكس بانخفاضه بنسبة 34.9 % خلال عام 2023.

وعلى صعيد أنشطة التداول لعام 2023، شهد سوق دبي المالي نمواً قوياً، إذ ارتفع إجمالي كمية التداولات بنسبة 26.2 % على أساس سنوي، ليصل إلى 47.8 مليار سهم. ومن حيث قيمة الأسهم المتداولة، تحسنت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 7.6 % على أساس سنوي، لتصل إلى 95.4 مليار درهم، ما يشير إلى تزايد تداولات الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة خلال العام.

وكان سهم شركة إعمار العقارية هو الأكثر تداولاً في البورصة للسنة الثالثة على التوالي، إذ تم تداول أسهم بقيمة 22.7 مليار درهم من أسهم الشركة في سوق دبي المالي.