فورة إيرادات البث الكروي بأوروبا انتهت.. ماذا بعد؟

شهدت كرة القدم، منذ التسعينات وحتى عشية جائحة كوفيد، فترة طويلة من الازدهار. فقد أدّت الشراكة المثالية بين التلفزيون المدفوع وكرة القدم المُباشرة في أوائل التسعينات إلى جلب مبالغ مالية طائلة إلى الرياضة، وعلى مدى العقود الثلاثة التالية، كلما طُرِحَت حقوق البث في مزاد، كان العرض الفائز أعلى من الذي سبقه.

وعندما فازت شبكة سكاي لأول مرة بحقوق البث الحصرية لمُباريات الدوري الإنجليزي المُمتاز عام 1992، كلفهم ذلك 38 مليون جنيه استرليني لكل موسم. وبعد ذلك بسبعة مزادات، دفعت الشبكة 1.8 مليار جنيه استرليني لكل موسم لفترة السنوات 2016- 2019، أي بزيادة قدرها 40 ضعفاً. وتكرر الأمر نفسه في جميع أنحاء أوروبا، وسرعان ما أصبح هذا المصدر الموثوق والذي لا يتطلب أي مجهود لنمو الإيرادات افتراضاً ضمنياً في تخطيط مختلف الأندية الكروية.

لكن عندما ضربت الجائحة، أعادت القنوات الناقلة تقييم الأوضاع، حيث لم يحقق أي اتفاق على أية حزمة حقوق بث داخلية منذ عام 2020 لأي من الدوريات الكُبرى في إنجلترا أو إسبانيا أو ألمانيا أو إيطاليا أو فرنسا، رقماً قياسياً جديداً، حتى من حيث القيمة الاسمية.

ولا تنخدع بآخر أسعار مُعلنة عالية لحزمة الدوري الإنجليزي المُمتاز. كما يُشير المُحلل المالي لكرة القدم كيرون أوكونور، قد تكون القنوات البريطانية دفعت مبلغاً أعلى بشكلٍ طفيف من المرة الأخيرة، لكنها حصلت على 67 مُباراة إضافية مُقابل أموالها.

هذه التفاصيل مثيرة للقلق لسببين. الأول، أنها تعني أن كرة القدم في الدوري الإنجليزي المُمتاز لم تعُد مُربحة كما كانت في السابق، والثاني، وهو الأكثر أهمية بالنسبة للنظام الإيكولوجي الكروي الإنجليزي الأشمل، أنه يُثير احتمال إلغاء ظاهرة ((حظر الثالثة بعد الظُهر)) في إنجلترا.

فحالياً، تمنع القاعدة عرض كرة القدم المُباشرة على التلفزيون البريطاني في فترة بعد الظهيرة يوم السبت، فهذا هو الوقت الذي تلعب فيه غالبية الفرق الاحترافية الصغيرة في البلاد أمام جماهير يعتبر إنفاقهم يوم المُباراة هو شريان الحياة لهذه الفرق الصغيرة.

وإذا عَرَضت المزادات المُستقبلية للدوري الإنجليزي المُمتاز كامل مجموعة المُباريات الـ380، بما في ذلك مُباريات الساعة الثالثة بعد الظهر، لدعم الإيرادات، فقد يأتي ذلك على حساب بقاء الأندية الصغيرة في جميع أنحاء البلاد.

لكن بينما تظل مخاوف إنجلترا، في الوقت الحالي، في مُعظمها مُجرد احتمالات، فإن الألم أشد في الدوريات الكُبرى الأخُرى في أوروبا. ووفقاً لأرقام مؤشر فوتبول الاستشاري، فقد تمت الاتفاقات على أحدث صفقات حقوق البث في ألمانيا، وإيطاليا وفرنسا بتخفيضات تتراوح بين 5 و20%، بينما شهد الدوري الإسباني زيادة ضئيلة عن الحزم السابقة لكنها لا تزال أقل من ذروتها قبل الجائحة.

وتزيد من هذه المتاعب حقيقة أن الدوري الإنجليزي المُمتاز قد اخترق السوق الأمريكية. وبينما قد تتراجع حقوق بثه محلياً، يجلب الدوري الإنجليزي المُمتاز حالياً 1.8 مليار جنيه استرليني كل موسم من حقوق البث الخارجية، بما في ذلك 333 مليون جنيه استرليني في الولايات المُتحدة. وهو بذلك يتفوق تماماً على مُنافسيه الأوروبيين، كما يُعتبر جزءاً رئيسياً من حجم تفوقه البالغ 2 مليار جنيه استرليني لكل موسم عن أقرب مُنافسيه في إيرادات البث السنوية.

هذا الفارق الكبير يُفسر لماذا حصل نورويتش سيتي الذي حل في المركز الأخير بالدوري الإنجليزي المُمتاز خلال موسم 2022-2021، على إيرادات من البث نظير مُشاركتهم في الدوري الإنجليزي تفوق ما حصل عليه بايرن ميونخ أو إيه سي ميلان أو باريس سان جيرمان أبطال دوريات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.

إن قوة جذب الدوري الإنجليزي المُمتاز كبيرة للغاية لدرجة أنه في جميع أنحاء أوروبا، لم يُحقق سوى برشلونة وريال مدريد أموالاً من البث التليفزيوني لمُباريات الدوري أكثر من الفريق الإنجليزي صاحب المركز الأخير. ونتيجة لذلك، باتت الأندية الكُبرى في القارة تجد نفسها خاسرة في عروضها المالية للانتقالات ليس فقط أمام عمالقة الدوري الإنجليزي ولكن أيضًا أمام أندية الدوري الإنجليزي المُمتاز الصغيرة.

والشعور العام الذي يتكون لدى المرء هو أن الإيرادات المضغوطة تحل الآن محل ثلاثة عقود من المد الذي رفع جميع قوارب كرة القدم، ولا يتبقى سوى بيئة تنافسية شديدة يأخذ الفائز فيها كل شيء، ويكون فيها الدوري الإنجليزي المُمتاز، بما يتميز به باحترافية تسويقية عالية، هو الفائز الواضح.

وفي الداخل، قد يُعرِض ذلك الأندية الإنجليزية الصغيرة للخطر. وفي الخارج، يُهدد الأمر المنافسة الممكنة في البطولات القارية، كما سيزيد من الضغوط على الأندية والدوريات الأوروبية الأُخرى مع تحول إيرادات البث الدولية إلى موردِ نادر.

ورغم تَكَشُف المُشكلة بوضوح، إلا أن حلها ليس كذلك. وحتى لو كان المرء يعتقد أن دوري السوبر الأوروبي المُفترض سيكون له تأثير إيجابي عام (وهو أمر لا أعتقده صحيحاً)، فإن غالبية الأندية التي كانت مُرتبطة في الأصل بهذه الفكرة قد أعلنت مُعارضتها الشديدة لها منذ ذلك الحين.

وهكذا ولتلخيص الصورة، يعرف الضُفدع أنه في قدر من ماء يغلي ببطء، لكن طُرق الهروب الوحيدة المُتاحة هي المقلاة والنار.