تفوق عمالقة التكنولوجيا في سباق الاستثمار بالذكاء الاصطناعي

تفوقت شركات التكنولوجيا العملاقة بقوة على مجموعات رأس المال المغامر، في ضخ الاستثمارات على الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي خلال 2023، حيث تسعى الشركات التقنية العملاقة لاستغلال قدراتها المالية في بسط سيطرتها على قطاع يشهد الكثير من الإثارة.

وأبرمت الشركات الكبرى، مثل مايكروسوفت وغوغل وأمازون، سلسلة من الصفقات الضخمة على مدار العام الماضي، شكلت نحو ثلثي الـ 27 مليار دولار التي حصدتها شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في 2023، بحسب البيانات الجديدة الصادرة من شركة ((بيتش بوك)) لأبحاث ألأسواق الخاصة.

وهذا الإنفاق الضخم، الذي ازداد بقوة في أعقاب إطلاق شركة أوبن إيه آي لـ ((شات جي بي تي)) في نوفمبر 2022، يسلّط الضوء على نهج كبرى مجموعات وادي السيليكون في مزاحمة مستثمري التكنولوجيا التقليديين، للحصول على أكبر الصفقات في الصناعة.

أيضاً، اجتذب صعود أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، القادرة على إنتاج مقاطع فيديو ونصوص وصور وصوت تشبه البشر في ثوانٍ، كبار المستثمرين في وادي السيليكون. لكن شركات رأس المال المغامر لم تقوَ على المنافسة في ضخ الاستثمارات، بعدما اضطرت إلى إبطاء عملية الإنفاق، في محاولة منها للتكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض تقييمات الشركات بالمحافظ التابعة لها.

وقالت نينا أشادجيان، الشريكة في ((إندكس فنتشورز)) لرأس المال المغامر في إشارة إلى عدد من كبرى الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي: ((لقد توحدت السوق بسرعة كبيرة حول عدد قليل من النماذج الأساسية، خاصة مع دخول كبار المستثمرين في مجال التكنولوجيا، لضخ مليارات الدولارات في شركات مختلفة، منها: أوبن إيه آي، كوهير، أنثوبيك، وميسترال)).

وأضافت: ((بالنسبة لشركات رأس المال المغامر التقليدية، فقد كان عليها استغلال الفرصة مبكراً، والوصول إلى حالة قناعة، ما يعني أن تكون على دراية كافية بأحدث ما توصلت إليه أبحاث الذكاء الاصطناعي من أبحاث، ومعرفة الفرق التي تخرج من الشركات الكبرى مثل غوغل ديب مايند وميتا وغيرهما.

كما أسهمت سلسلة الصفقات التي أجرتها الشركات الكبرى، وأبرزها الاستثمار الذي ضخته شركة مايكروسوفت بقيمة 10 مليارات دولار في شركة ((أوبن إيه آي))، بالإضافة إلى مليارات الدولارات التي جمعتها شركة أنثروبيك، ومقرها في سان فرانسيسكو، من كل من شركتي غوغل وأمازون، أسهمت في رفع إجمالي الإنفاق على شركات الذكاء الاصطناعي إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم القياسي البالغ 11 مليار دولار، والمسجل قبل عامين.

ووصل حجم ما ضخته شركات رأس المال المغامر في المشاريع التكنولوجية إلى مستويات قياسية في عام 2021، حين استفاد المستثمرون من انخفاض أسعار الفائدة في جمع وتوزيع مبالغ طائلة عبر مجموعة من الصناعات، لا سيّما تلك التي تضررت أكثر بسبب جائحة ((كورونا)).

كما قادت شركة مايكروسوفت جولة تمويل قيمتها 1,3 مليار دولار لصالح شركة ((إنفليكشن))، وهي شركة ناشئة أخرى متخصصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، تطمح إلى التفوق على منافسيها، مثل غوغل وأمازون.

ويعدّ إنشاء أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتدريبها عملية مكثفة، وتتطلب قوة حاسوبية هائلة، وتمويلات نقدية ضخمة. ولذلك، فضلت الشركات الناشئة الشراكة مع كبرى الشركات التكنولوجية للاستفادة من بنيتها التحتية السحابية، واستغلال الإمكانات المتطورة للغاية، لما تملكه من رقائق إلكترونية، بالإضافة إلى الإمكانات المالية الهائلة التي تتوفر لديها.

ونتيجة لذلك، ارتفعت تقييمات الشركات الناشئة في هذا المجال بسرعة كبيرة، وهو ما جعل من الصعب على شركات رأس المال المغامر المراهنة على الشركات التي تتصدر طليعة السباق التكنولوجي. وتستهدف عملية بيع أسهم للموظفين في شركة ((أوبن إيه آي))، إلى تقييم الشركة بقيمة 86 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف التقييم الذي تلقته في وقت سابق من العام المنصرم.

وقال باتريك ميرفي الشريك المؤسس في ((تابيستري)) لرأس المال المغامر، وهي شركة في مراحلها المبكرة: ((حتى كبار المستثمرين في رأس المال المغامر، الذين يديرون عشرات المليارات من الدولارات، لا يمكنهم التنافس للحفاظ على استقلالية شركات الذكاء الاصطناعي، وخلق منافسين جدد يزيحون الشركات التكنولوجية الكبيرة القائمة)).

وأضاف: ((في ظل التحول الذي نشهده في منصات الذكاء الاصطناعي، فإن معظم الشركات التي من المحتمل أن تدخل السوق حتى الآن، والتي قد تكون شركة واحدة في المليون، يتم الاستحواذ عليها من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى)).

ومع ذلك، فإن شركات رأس المال المغامر ليست غائبة عن السوق، فمثلاً شركة رايف كابيتال التي يملكها جوش كوشنر في نيويورك، هي المستثمر الرئيس في بيع أسهم الموظفين في شركة ((أوبن إيه آي))، بعد أن قدمت الدعم للشركة في وقت سابق من العام الماضي.

وكانت شركة ثرايف واصلت الاستثمار حتى طوال فترة انكماش الإنفاق من جانب شركات رأس المال الغامر خلال 2023. كما جمعت شركة ميسترال في باريس حوالي 500 مليون دولار من المستثمرين، بما فيهم شركتا رأس المال الغامر أندريسن هورويتز، وجنرال كاتاليست، وشركة صناعة الرقائق إنفيديا منذ تأسيسها في مايو 2023.

وتواصل بعض شركات رأس المال المغامر سعيها الحثيث للاستثمار في الشركات المطورة للتطبيقات التي يتم بناؤها وفقاً لما يسمى بـ ((النماذج التأسيسية))، التي طورتها شركة أوبن إيه آي وأنثروبيك، بنفس الطريقة التي بدأ بها تطوير التطبيقات على الأجهزة المحمولة في السنوات التي تلت ظهور الهواتف الذكية.

وأوضحت سارة جو مؤسسة شركة كونفيكشن الاستثمارية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي: ((ثمة أسطورة مترسخة مفادها أن شركات النماذج التأسيسية فقط هي المهمة، لكن هناك مساحة هائلة لم تُستكشف بعد في مجالات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعني أن الكثير من شركات الذكاء الاصطناعي الأعلى قيمة، ستكون جديدة تماماً)).