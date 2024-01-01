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«آي إم جي» تطلق عالماً من المغامرات بمهرجان الشتاء في دبي

1/1/2024 7:28:15 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أنشأت آي إم جي عالماً من المغامرات أكبر مهرجان لعالم الشتاء في دبي والذي سيمتد حتى 15 يناير 2024. حيث ستقام الاحتفالات في أحد أكبر المدن الترفيهية المغلقة في العالم والتي تقع في دبي على طريق الشيخ محمد بن زايد.

ويمكن للزوار الانضمام إلى موكب وكرنفال الشتاء وزيارة سانتا كلوز في مكتب البريد الخاص به والالتقاء والترحيب بأقزام الشتاء الحية آي وإم وجي. كما يمكنهم أيضاً دخول قرية كعك الزنجبيل التي تعد جنة حلويات مليئة بالمسرات اللذيذة وبهجة العطلة. والوقت نفسه يمكنهم زيارة فندق الرعب المسكون ومشاهدة الاحتفالات الموسمية الجديدة ((عطلات سعيدة ومخيفة!)) في تجربة مختلفة لا تنسى للأعياد.

وعالم الشتاء في آي إم جي عالم هو عوالم من المغامرات مليء بالجولات المثيرة والحلويات اللذيذة والألعاب للجميع. مع العديد من المواضيع والمناطق، حيث تم تزيين كل منطقة بطريقة عيد الميلاد المبتكرة المختلفة والمميزة بما يتناسب مع المنطقة وشجرة ميلاد مميزة.

ويمكن للزوار الآن إضافة المغامرة إلى احتفالاتهم هذا العام من خلال زيارة عالم الشتاء في آي إم جي عالم عوالم من المغامرات.

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