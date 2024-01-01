نشاط استثنائي للسياحة والطيران والتجزئة في الإمارات مع انطلاق 2024

تشهد قطاعات اقتصادية رئيسة في الدولة نشاطاً استثنائياً مع بداية العام الجديد 2024، خاصة القطاع السياحي والفندقي والسفر والطيران والتجزئة، والتي تعد من القطاعات الرئيسية الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني.

ويعزز النشاط الكبير في تلك القطاعات الحيوية زيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني، خلال السنوات المقبلة، باعتبارها مساهماً رئيسياً في التنويع الاقتصادي المستدام للخمسين عاماً المقبلة، لا سيما بعد تحقيقها قفزات نوعية ومعدلات نمو قياسية، أكدت ريادة الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسية المتعلقة بالسفر والطيران والفندقة. وترصد وكالة أنباء الإمارات ((وام)) في التقرير التالي نشاط تلك القطاعات الحيوية، والإقبال الكبير عليها في ظل الاحتفالات بالسنة الجديدة 2024:

الناقلات الوطنية

تشهد مطارات الدولة والناقلات الوطنية زيادة ملحوظة في معدلات حركة الطيران وتدفق المسافرين، خلال فترة الاحتفالات بالعام الجديد، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات وجهة عالمية مفضلة للسياحة والترفيه.

وتوقع مطار دبي الدولي استقبال نحو 4.4 ملايين مسافر خلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر الماضي، وبمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 258 ألف مسافر من وإلى دبي، فيما توقع مطار أبوظبي الدولي استقبال أكثر من 22 مليون مسافر في 2023، ونحو 2.29 مليون مسافر، خلال شهر ديسمبر فقط، مع تزايد أعداد المسافرين، خلال الموسم الشتوي، ووجود العديد من الفعاليات الكبرى.

القطاع السياحي

استمر القطاع السياحي بالدولة في نشاطه المعهود ونموه المستمر مع انطلاق العام الجديد، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما يرسخ مكانة الدولة وجهة سياحية رائدة عالمياً.

واجتذبت احتفالات الإمارات بالعام الجديد مئات الآلاف من الزوار والسياح، للاستمتاع بالعروض المذهلة والفعاليات الاستثنائية المتنوعة، وعروض الضوء والليزر والألعاب النارية.

ويترقب القطاع السياحي في الدولة مزيداً من النشاط، بعد أن سجل مستويات قياسية في العام الماضي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، ويدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، بالإضافة إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي بحلول العقد المقبل.

القطاع الفندقي

يسجل القطاع الفندقي في الدولة مستويات إشغال قياسية، بالتزامن مع الاحتفالات بالسنة الجديدة في أجواء ترفيهية عالمية، تشهد استقطاب الزوار من شتى أنحاء العالم، لتواصل بذلك تعزيز جاذبيتها السياحية، وزيادة عوائدها وإيراداتها.

وأسهم تنوع الخيارات، التي يقدمها القطاع الفندقي في الدولة في زيادة النشاط والزخم، خلال الفترة الراهنة، لا سيما مع تنوع خيارات الفنادق بمختلف فئاتها وتصنيفاتها، وتنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية، التي توفر تجارب سياحية فريدة، الأمر الذي يتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية، ويلبي احتياجات السياح والزوار والنزلاء من المستويات كافة.

وكشفت ((ويجو)) المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت أن عمليات الحجز لرحلات الطيران والإقامات الفندقية إلى دولة الإمارات سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 15%، خلال شهر ديسمبر الماضي، وبلغت مدة الإقامة سبعة أيام بالنسبة للرحلات المحجوزة، وتصدرت العائلات النسبة الأعلى من الحجوزات، ثم الأزواج، ثم الأفراد، فيما توزعت الحجوزات الفندقية إلى 75% من الخارج، و25% من السوق المحلية.

قطاع التجزئة

ويشهد قطاع التجزئة في الدولة حراكاً كبيراً، خلال موسم العطلات الحالي وسط نمو قوي في معدلات المبيعات وأعداد الزوار، خلال العام الجاري، حيث بدأ النشاط مع قطاع الأغذية والمشروبات، ثم امتد إلى قطاعات أخرى مثل الذهب والهواتف والملابس والعطور، وأيضاً قطاع التجزئة الإلكتروني مع إقبال المستهلكين على شراء الهدايا، بمناسبة العام الجديد.

وتعتبر بيئة التسوق في دولة الإمارات محفزاً حيوياً للمتسوقين والزوار، إذ كثفت مراكز التسوق في جميع إمارات الدولة استعداداتها لاستقبال المتسوقين مع وصول الطاقة الاستيعابية للمراكز لحدودها القصوى، للاستفادة من العروض الترويجية والترفيهية، ومظاهر الاحتفالات.