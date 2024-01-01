نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا: الإمارات ترعى الثقافة وتدعم المبدعين

أكد الكاتب والشاعر، توفيق أحمد، نائب رئيس اتحاد الكتاب العرب في سوريا، أن مرتَبَةُ الشِّعْر ما زالت عاليةً جداً في زحمة حضورِ كثيرٍ من الأنواع الأدبية الأخرى كالرواية، وغيرها، لافتاً في حديثه لـ((البيان)) إلى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات العربية المتحدة للثقافة والمبدعين العرب؛ سيما جيل الشباب الواعد، ممن تبدو عليهم علامات التطور في الحالة الأدبية والفكرية والثقافية. وعن اختياره الغوص في بحورِ الشّعر والكتابة، قال توفيق أحمد:

في الحقيقة بدأت بكتابة المسرح، وتوجهتُ إلى كتابة الشعر الذي داهمني في العام العاشر من عمري، وقبْلَ أن يصل عمري إلى الثمانية عشرَ عاماً كنتُ قد قرأتُ بالتحديد 800 كتاب من مختلف صنوف المعرفة.

وبلغت مؤلفاتي حتى الآن حوالي العشرة دواوين..وتم تأليفُ خمسة كتب نقدية عن تجربتي الشعرية وعددٍ من رسائل الماجستير والدكتوراه، قبل أيّام صدر كتاب في بغداد ـ العراق ـ عن دار المتن.. يتحدث عن تجربتي الشعرية ويقع في 528 صفحة من القطع الكبير يتضمن حوالي سبعين دراسةً وشهادةً عن أعمالي الشعرية، ونفس الكتاب يُطبَعُ منه الآن في دمشق بحدود لـ/500/ نسخة. كما أنني انتهيت من كتابة مخطوط من قصائد النثر وكَتَبْتُ له مقدِّمةً مناسبةً وأستعدُّ لطبعه ونَشَرْه، رغم أن تكاليف الطباعة تفوق قُدْرةَ أيِّ كاتب.

ومرتَبَةُ الشِّعْر ما زالت عاليةً جداً في زحمة حضورِ كثيرٍ من الأنواع الأدبية الأخرى كالرواية وكتب الدراما وغيرها..

وعن الحالة الأدبيةَ وأثرها على ساحة الوطن العربي وفي سوريا خاصةً، قال: الحالة الأدبية في الوطن العربي ما زالت بخير وستبقى كذلك رغم تبدُّل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. لأنها تحمل في طيّاتها رسائل نبيله وحضارية وأخلاقية في كُلِّ زمانٍ ومكان.

واتحاد الكتاب في سوريا مشهودٌ له بفتح أبوابه دائماً للكتاب العرب من كُلّ أصقاع الوطن العربي وهذا ما يحصل يومياً في رُدُهات مبنى الاتحاد.. ويوجد عدد معقول من المنتسبين إلى اتحاد الكتاب في سوريا من الإخوة العرب وهم أعضاء عاملون لهم كُلّ الحقوق وعليهم كُلّ الواجبات..

وتابع: المسيرةُ الأدبيةُ في سوريا عامرةٌ جِدَّاً رغم صعوبة الظروف الاقتصادية.. والدليلُ على ذلك تزاحم النشاطات والفعاليات الأدبية في فروع اتحاد الكتّاب في المحافظات السورية. وكما أنَّ المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة تعمل بنشاط واضح ومستمر في كل مدينةٍ وقرية...

وعن الدور البارز الذي تلعبه الإمارات في دعم وتشجيع الأدباء والمثقفين والكتاب العرب، وصقل للمواهب الجديدة، قال:

الإمارات دولة مزدهرة في كل الميادين، إنها لا تنسى الثقافة والمثقفين ورعايتهم وتقدم كل الدعم للمبدعين العرب. كما أنها تهتم بجيل الشباب الواعد وخصوصاً ممن تبدو عليهم علامات التطور في الحالة الأدبية والفكرية والثقافية.