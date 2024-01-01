العملات المعدنية في الإمارات.. صور ورموز تحكي تاريخ وثقافة الدولة

تضم العملات النقدية المعدنية في الإمارات رموزاً وصوراً متنوعة لها دلالاتها الخاصة التي ترمز إلى طبيعة هذا الوطن وما عاصره منذ نشأته فتم نقش صور ذات مغزى خاص على كل فئة من تلك العملات. فالفلس يضم صورة لثلاث نخلات، والخمسة فلوس عليها صورة لسمكة، والعشرة فلوس صورة لسفينة، والربع درهم صورة لغزال، أما النصف درهم فيحمل صورة لثلاث منشآت نفطية، والدرهم يحوي دلة القهوة الإماراتية.

النخلة

الباحث في التراث وخبير العملات عبد الله بن جاسم المطيري أكد أن تلك اللوحات التي تم صكها على العملات المعدنية لم تأت من فراغ، فقد اعتمدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فالثلاث نخلات على الفلس تدل وتعرف على مدى القوة الزراعية الموجودة في الإمارات منذ تأسيسها وبخاصة النخلة التي كان يوليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، اهتماماً ورعاية خاصة، وكانت النخلة مصدراً للعديد من الصناعات الشعبية التي تستخرج من سعفها والتي كانت تستخدم في البيوت والغوص ولا زال العديد منها يستخدم ليومنا هذا، أما السمكة على الخمسة فلوس تدل على قوة الثروة السمكية الموجودة في بحار الإمارات على الخليج العربي وخليج عمان آنذاك.

وذكر أن السفينة الموجودة على العشرة فلوس تدل على اعتماد الإنسان الإماراتي قديماً على أهم وسائل النقل وهي السفن التقليدية، ولدينا أنواع كثيرة منها ما يستخدم لصيد السمك ومنها ما هو مخصص للغوص على اللؤلؤ أو عمليات نقل الركاب أو البضائع، وعندما حصل كساد اللؤلؤ في فترة من الفترات أراد أن يلجأ بعض أصحاب السفن إلى تركها والسفر للعمل في الدول التي ظهر فيها البترول، وتم تغيير سفنهم من سفن مخصصة للغوص إلى سفن أسفار، فتحولت الكثير منها إلى سفن لنقل الأشخاص والبضائع من وإلى الدول المجاورة.

وأوضح المطيري أن صورة الغزال على الربع درهم أي خمسة وعشرين فلساً للدلالة على وجود هذا الحيوان في صحاري الإمارات وجبالها بكثرة، وتميزها بوجوده، أما منشآت النفط على النصف درهم أي فئة الخمسين فلساً لها دلالة على اكتشاف النفط في مختلف إمارات الدولة، والقوة الاقتصادية المعتمدة عليه.

أما الدرهم فيضم صورة دلة القهوة الإماراتية وهي رمز الكرم والضيافة، وتدل على أن مجتمع الإمارات مضياف وكريم، مؤكداً أن تلك الصور على العملات المعدنية تدل على القوة الموجودة في دولتنا منذ بداية نشأتها ولم تتغير هذه الشعارات إلا بعض الدراهم التي وضعت عليها مختلف الشعارات في مناسبات معينة.

كما أكد أن الصور على العملات المعدنية تدل أيضاً على حس فني عال في ذلك الوقت وثقافة رفيعة المستوى تم صكها على العملة، وستبقى رمزاً خالداً في أذهان الأجيال على مر السنين، ومصدراً يتعرفون خلاله على تاريخ الإمارات ونشأتها وطبيعتها، واقتصادها بالإضافة إلى عاداتها وتقاليدها.