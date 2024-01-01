المهاجرون.. أبطال على شاشات السينما

باتت شخصية المهاجر حاضرة بشكل متزايد في أفلام سينمائية يكون فيها بطلاً، مثل فيلم ((إيو كابيتانو)) الذي بدأ عرضه أخيراً في عدد من الدول الأوروبية للمخرج الإيطالي ماتيو غاروني.

وسيتم في 7 فبراير، عرض فيلم ((غرين بوردر)) للمخرجة البولندية أنييشكا هولاند، حول محن المهاجرين العالقين على الحدود بين بولندا وبيلاروس. أما في السينما الفرنسية، فتقع قضية الهجرة في صلب فيلم ((لا تيت فرواد)) (La tete froide) الذي تنطلق عروضه في 17 يناير الجاري، ويتناول مهربي المهاجرين في جبال الألب. بعد خمسة عشر عاماً من فيلم ((غومورا)) (Gomorra) عن المافيا في نابولي، اختار غاروني في فيلمه الجديد أن يصور بشكل ملحمي قصة مؤثرة لشابين سنغاليين تجمعهما قرابة عائلية يقرران مغادرة بلدهما والانتقال إلى أوروبا لتحسين حياتهما، فيخوضان رحلة محفوفة بالمخاطر، عبر إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.

وحصل فيلم ((إيو كابيتانو)) على عدد من الجوائز في مهرجان البندقية السينمائي الأخير، واختارته إيطاليا لتمثيلها في السباق إلى جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي. ولهذا الفيلم دلالة رمزية معبّرة جداً في بلد تتولى السلطة فيه حكومة يمينية متطرفة، ويقع على خط المواجهة في موضوع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

يروي الفيلم قصة المراهقين السنغاليين سيدو (سيدو سار) وموسى (مصطفى فال)، وهما قريبان يقرران ترك أسرتهما دون أن ينبسا بكلمة واحدة لتجربة حظهما في أوروبا. غيّر الفيلم حياة ممثله الرئيسي سيدو سار، السنغالي البالغ من العمر 19 عاماً، والذي كانت بالنسبة له أول تجربة سينمائية نال عنها جائزة أفضل ممثل صاعد في البندقية.

وقال سيدو سار: ((كنت أحلم بأن أكون لاعب كرة قدم، لكن مشيئة الله تسود)).

تم تصوير فيلم ((إيو كابيتانو)) في السنغال، لكن أيضاً في المغرب، حيث التقى سيدو سار بمهاجرين عالقين هناك، بعد العديد من المحن. إذا كان موضوع الهجرة حاضراً في وسائل الإعلام والخطاب السياسي في أوروبا، فإن ماتيو غاروني فضل أن يتطرق إليه في فيلمه دون أجواء بؤس. لكن دون أن يتغاضى عن المخاطر على الحياة خلال مسيرات العبور الشاقة. انتهى الأمر بالشابين بالوصول إلى إيطاليا على متن قارب مكتظ جداً.