بطولة فزاع لليولة ترفع سقف التحدي في ليلة مميزة بـ«الميدان»

حصد عبد الله الفلاحي من مدينة العين، بطاقة التأهل الثانية إلى ((المربع الذهبي)) بعد تفوقه على أحمد بالقوبع المنصوري من إمارة دبي، في الحلقة الثانية من المرحلة الثانية من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 19 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في ليلة مميزة على مسرح الميدان حضرت فيها المنافسة القوية والتفاعل الجماهيري لمواصلة المضي قدماً نحو تحقيق حلم التتويج بكأس فزاع الذهبية لأكبر بطولة تراثية وأكثرها تنوعاً وشمولية لإعداد شباب متسلح بمهارات وعلوم الأجيال المتعاقبة.

تنافس

وجاء فوز الفلاحي على المنصوري في مواجهة الدور الثاني، بعد تحقيقهما نتائج متقاربة للغاية، الأمر الذي جعل من التحديات أكثر حماساً وتنافساً، وانضم الفلاحي في المربع الذهبي إلى علي العزيزي المتأهل من الحلقة الخامسة، فيما تبقى مقعدان سيتم حسمهما على مدار الأسبوعين القادمين، مع إقامة الحلقات كل ليلة جمعة بداية من الساعة التاسعة مساءً في قلعة الميدان في موقعه في القرية التراثية في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم.

وجاءت الانطلاقة للحلقة السادسة مع مسابقة اليولة، على أنغام أغنية ((راعي العز)) غناء الفنان الإماراتي ميحد حمد، ومن كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبد الله حمدان بن دلموك، وألحان فايز السعيد، وخلالها قدّم المتنافسان عرضاً مميزاً على مسرح الميدان، وسط تفاعل وحماس كبير على المدرجات من الجماهير الحاضرة، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، الفلاحي علامة اليولة، وذلك في حلقة مميزة للغاية قدمها راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وفي مسابقة سؤال الموروث أجاب أحمد المنصوري بشكل صحيح ليحصل على 10 علامات.

تحديات

وفي تحدي السباحة الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق المنصوري، ليكسب 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، كسب الفلاحي الـ 15 علامة.

وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركان قصيدة للشاعر، سعيد بن راشد بعنوان ((ياهل الخنانيج القوايا)) وفيها تمكّن الفلاحي من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 500 متر وأُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوق المنصوري ليكسب 20 علامة.

رسالة

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن بطولة فزاع لليولة، تسعى وفق رؤية ورسالة المركز في صون التراث الوطني، من خلال كونها بطولة تراثية تحمل رسالة ثقافية ووطنية، أكثر منها بطولة تنافسية في اليولة فقط، ولكنها تركّز على تعزيز مختلف المهارات وفنون الموروث الشعبي، وهو ما يجعلنا نضاعف الجهود، ونحرص على تدريب المشاركين طوال الأسبوع على أيدي مدربين متخصصين، ونعمل ضمن استراتيجية أن يواصل اليويلة الذين لم يسعفهم الحظ بالتأهل إلى المربع الذهبي بالبقاء معنا، لاكتساب المزيد من الخبرات واعتبار الموسم فرصة لهم للتواجد والتفاعل بما يعود عليهم بالفائدة على الصعيد الشخصي.