رحيل صاحبة صوت «ماما كوكو»
التاريخ
1/1/2024 7:28:07 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
توفيت الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورغويا عن عمر يناهز الـ 90 عاماً، واشتهرت بصوت ((ماما كوكو)) في فيلم الرسوم المتحركة ((كوكو)). وحسب ديلي ميل، أعلن المعهد الوطني للفنون الجميلة والآداب في المكسيك الخبر عبر إكس أول من أمس، دون كشف سبب وفاتها.
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