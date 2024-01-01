ورش الكتابة انطلاقة واعدة لخيال الطفل وإبداعه القصصي

تعتبر الكتابة من أعظم الفنون التي يمكن للإنسان أن يمارسها، فهي تعكس الفكر والخيال والمشاعر، وتتيح لنا التواصل ونقل الأفكار والقصص، وبينما يتمتع الكبار بالقدرة على التعبير عن أنفسهم عبر الكتابة، يحتاج الأطفال إلى الدعم والتوجيه، لكي يتمكنوا من تطوير مواهبهم الكتابية والتعبيرية، فقد يكون لديهم كلمات تنبثق من أعماقهم، ومواهب تحتاج إلى الاكتشاف والتعزيز، عبر ورش الكتابة الإبداعية والبرامج القرائية للأطفال واليافعين.

بيئة داعمة

وحول حضور ورش الكتابة للأطفال كوسيلة فعالة لبناء الشخصية، وتحسين المهارات الإبداعية، تقول الكاتبة والمدربة المتخصصة في أدب الطفل، ميثاء الخياط: بلا شك أن الثقافة القرائية هي الركيزة الأولى للانطلاق إلى عوالم الكتابة ومهاراتها، كون أن الطفل قد اعتاد ممارسة فعل القراءة، واختزل العديد من المعلومات التي تساعده في كتابة قصته الخيالية، وقبل كل شيء، تساعد ورش الكتابة الأطفال على تحسين مهارات الكتابة الأساسية، مثل القواعد النحوية والإملاء.

من خلال ممارسة الكتابة النصية والتحريرية والقصصية، يتعلم الأطفال كيفية تنظيم الأفكار وبناء الجمل، واستخدام المفردات بطريقة صحيحة. كما يتعلمون كيفية التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بطريقة منظمة ومفهومة. وسط بيئة داعمة ومحفزة لهم، حيث يشعرون بالثقة والحماس للتعبير عن أنفسهم.

خبرات معرفية

وتشير مدربة الكتابة الإبداعية للأطفال واليافعين، ميليسا بول إلى أن ورش الكتابة تقوم بالعديد من الأدوار الملهمة في ما يتعلق ببناء الشخصية التفاعلية والتعبير عن الذات.

عندما يتلقى الأطفال تقديراً وتشجيعاً على كتاباتهم، يشعرون بالثقة في قدراتهم، ويكتشفون قوتهم الشخصية، وتوسيع ثقافتهم ومعرفتهم بالعالم من حولهم. من خلال قراءة وكتابة القصص، يتعرف الأطفال إلى عوالم جديدة، وشخصيات مختلفة، وقضايا اجتماعية وثقافية متنوعة. ت

عزز هذه الخبرات المعرفية، يمكن للأطفال أن يصبحوا مبدعين في عوالمهم الخيالية، ويبتكرون قصصاً مثيرة وأفكاراً جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الكتابة في تطوير مهارات الحلول الإبداعية والتفكير النقدي، وتنمي قدرتهم على التعاطف والتفكير النقدي. يمكن أيضاً تقديم تحفيز وتشجيع إيجابي لهم، من خلال التعبير عن إعجابنا بأفكارهم، وتقديم المشورة والإرشاد لهم في تحسين قدراتهم الكتابية.

النموذج الإماراتي

وفي ما يتعلق بأهم المشاريع ذات الصلة بتنمية مهارات الكتابة الإبداعية لدى الأطفال واليافعين، يؤكد الكاتب والباحث محمد بن جرش أن التجارب والمشاريع الإماراتية في هذا المجال، تعد نموذجاً مكتمل الأركان، والذي يستند على القانون الوطني للقراءة، الذي يعد أول قانون من نوعه في الدولة، يُرسي القراءة كقيمة ثقافية، حيث يهدف إلى جعل القراءة ممارسة يومية، وللوصول إلى تنمية المهارات الإبداعية للكتابة لدى الأطفال واليافعين، نحن بحاجة إلى مواصلة الجهود المؤسسية والتعليمية في ما يتعلق بالثقافة القرائية، وانخراط أبناء هذا الجيل في العديد من الفعاليات والمبادرات ذات الصلة بالأدب والثقافة، ومنها، على سبيل المثال، تحدي القراءة العربي، الذي ساهم في فتح آفاق متعددة المسارات للعديد من الأطفال واليافعين، الذين يمارس العديد منهم فعل الكتابة بشغف مستدام، بعد أن تحولت الهواية إلى احتراف، وفى هذا الصدد، نحن بحاجة إلى العديد من الجهود البحثية للوقوف عند المعطيات والتأثيرات الاجتماعية والنفسية لتقديم أطروحات منهجية، تخدم التمكين الثقافي لدى الطفل، وتتحول القراءة والكتابة إلى مهارة وعادة مكتسبة.