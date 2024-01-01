سابعة حلقات «شاعر المليون» تعقد في أبوظبي اليوم

تعقد مساء اليوم، سابعة حلقات البث المباشر من برنامج ((شاعر المليون)) في موسمه الحادي عشر، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، بمشاركة ستة شعراء وذلك عبر قناتي أبوظبي وبينونة.

لجنة التحكيم

ويلتقي أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن، والدكتور سلطان العميمي، وحمد السعيد، خلال الحلقة السابعة من البرنامج، بالشعراء الستة الذين سيقدمون روائعهم الشعرية خلال الأمسية التي تشهد حضوراً لافتاً من عشاق الشعر النبطي، وهم أحمد بن فهد العتيبي، وعبدالله حنيف اليامي، من المملكة العربية السعودية، وأحمد مصلح الفاعوري، من الأردن، وناصر هادي المنصوري، من دولة الإمارات، ومحمد منصور المطرقة، من الكويت، وسالم أحمد البديد المناعي، من البحرين.

وكانت الحلقة الماضية من البرنامج أسفرت عن تأهل الشاعرين عبدالله الشقراني من دولة الكويت، وعبدالسلام رفيع السلمي من المملكة العربية السعودية إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، بقرار أعضاء لجنة التحكيم، فيما ينتظر بقية شعراء الحلقة وهم أسامة السرحاني، من المملكة الأردنية الهاشمية، وراشد المشرفي النوس، من سلطنة عمان، وفيصل جزا الحربي، من المملكة العربية السعودية، ويوسف عبيد الفلاسي، من دولة الإمارات، انتهاء فترة تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق ((شاعر المليون)) بداية الحلقة السابعة، حيث سيعلن مقدما البرنامج عن نتائج التصويت والمتأهل للمرحلة التالية بتصويت الجمهور.