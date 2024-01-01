الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل وفوداً عالمية

استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره عدداً من الوفود الأجنبية، حيث بحث معها سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المميزة، وعدداً من المشاريع المشترك.

ومن أبرز الوفود، التي استقبلها الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره: الوفد الأوزبكستاني ممثلاً لرئاسة الجمهورية الأوزبكية، والوفد الألباني، الذي يضم مديرة معهد التربية والتراث والسياحة، ووفد من كبار الإعلاميين في وسائل الإعلام الروسية.

وتأتي هذه الزيارات انطلاقاً من الدور الكبير، الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد أرشفة ذاكرة الوطن وحفظها وجهوده المتواصلة، من أجل إنشاء مكتبة وطنية تضاهي كبريات المكتبات في العالم، وتحفظ الإرث الثقافي لدولة الإمارات.

وناقش الأرشيف والمكتبة الوطنية مع الوفد الأوزبكي المشاريع المشتركة، وتأتي هذه المباحثات استكمالاً للتنسيق والتعاون المسبق في عدد من المشاريع الاستراتيجية، التي تهم الطرفين، ووجه الوفد الأوزبكي للأرشيف والمكتبة الوطنية دعوة لزيارة أوزبكستان، من أجل تبادل المعارف والخبرات والتجارب المبتكرة والناجحة، والاطلاع على سير عمل المشاريع المشتركة وإطلاقها بالشكل المناسب.

ويبحث الأرشيف والمكتبة الوطنية، خلال استقباله الوفد الألباني، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون، لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وزار الأرشيف والمكتبة الوطنية وفد من الإعلاميين العاملين في وسائل إعلام روسية، وجاءت هذه الزيارة بتنظيم من وكالة أنباء الإمارات ((وام))، ضمن برنامج زيارة الوفد إلى دولة الإمارات.