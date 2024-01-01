موسم 2024.. حضور قوي للقضايا والنجوم

ينتظر عشاق الفن السابع ((موسماً سينمائياً استثنائياً)) في بداية 2024 ومنتصف العام الدراسي، إذ يشهد شهر يناير الجاري عدداً من الأفلام الجديدة، ولعلَّ ما يميز هذا الموسم - ليس عدد الأفلام الكبير المقرر طرحها خلاله مقارنة بنفس الموسم خلال الأعوام الماضية، بل يتميز الموسم أيضاً في تنوع هذه الأفلام واختلافها، فتضمنت أفلاماً متنوعة ما بين الأكشن والكوميدي والاجتماعي.

ويشهد يوم 4 يناير الجاري عودة المخرج خالد يوسف للسينما، من خلال فيلمه ((الإسكندراني))، الذي حقق البرومو الخاص به إجمالي مشاهدات 16 مليون مشاهدة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحه بـ24 ساعة فقط.

الفيلم الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، وهو من تأليف أسامة أنور عكاشة تدور أحداثه في إطار الأكشن والإثارة في محافظة الإسكندرية، الواقعة شمال مصر حول ((بكر الإسكندراني))، والعديد من الصراعات التي تواجهه.

وتعود الفنانة إسعاد يونس للسينما هي الأخرى بعد غياب، من خلال فيلمها ((عصابة عظيمة))، المقرر عرضه 4 يناير الجاري.

الشباب لهم أيضاً نصيب في هذا الموسم، من خلال فيلم ((الحريفة)) الذي تدور أحداثه حول لاعب كرة القدم، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين الشباب. ويعرض خلال الأسبوع الأول من العام الجديد أيضاً فيلم ((أنا وابن خالتي))، للفنان سيد رجب وهنادي مهني.

((أبو نسب))

وكان قد بدأ الموسم، خلال منتصف شهر ديسمبر الماضي بفيلم ((أبو نسب)) للفنان محمد عادل إمام والفنانة ياسمين صبري، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول طبيب أطفال يجسد شخصيته محمد عادل إمام.

وفسر مسؤول التوزيع بغرفة صناعة السينما، محمود الدفراوي سبب طرح هذا الكم الكبير من الأعمال في هذا الموسم، موضحاً أن هناك جرأة من قبل المُنتجين، لطرح أعمالهم وسط هذا الزخم، رغم أنّ الأفلام كلها يتصدرها نجوم السينما.

وأشار في تصريحات إعلامية له، أن المنتجين يراهنون على تنوع قضايا الأفلام، ما بين الكوميدي، والأكشن، والاجتماعي، بالإضافة إلى اهتمامها بقضايا الأسرة، لثقتهم بأن هذه العوامل ستكون عامل جذب للجمهور.