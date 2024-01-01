7 ميداليات لألعاب قوى «الشارقة للمرأة» في بطولة النخبة

حصدت لاعبات فريق ألعاب القوى بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، 7 ميداليات، خلال مشاركاتهن في منافسات الجري في بطولة النخبة لألعاب القوى، التي نظمها اتحاد اللعبة بنادي المدام الثقافي الرياضي بالشارقة، والتي من خلالها تم تتويج النادي بلقبي الشابات والأشبال، بالإضافة لوصافة منافسات فئة الناشئات. يذكر أن معظم اللاعبات اللاتي شاركن في البطولة، ومثلن النادي، وحققن أفضل النتائج، هن من اللاعبات اللاتي تم اختيارهن من النسخة الثانية من بطولة ألعاب القوى المدرسية، التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مؤخراً، بهدف اكتشاف أفضل العناصر.

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