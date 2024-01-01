7 ميداليات لألعاب قوى «الشارقة للمرأة» في بطولة النخبة

(MENAFN
- Al-Bayan)
حصدت لاعبات فريق ألعاب القوى بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، 7 ميداليات، خلال مشاركاتهن في منافسات الجري في بطولة النخبة لألعاب القوى، التي نظمها اتحاد اللعبة بنادي المدام الثقافي الرياضي بالشارقة، والتي من خلالها تم تتويج النادي بلقبي الشابات والأشبال، بالإضافة لوصافة منافسات فئة الناشئات. يذكر أن معظم اللاعبات اللاتي شاركن في البطولة، ومثلن النادي، وحققن أفضل النتائج، هن من اللاعبات اللاتي تم اختيارهن من النسخة الثانية من بطولة ألعاب القوى المدرسية، التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مؤخراً، بهدف اكتشاف أفضل العناصر.
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