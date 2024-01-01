مهرجان ليوا الدولي يسدل الستار على منافسات 24 يوماً

أسدل الستار مساء أول من أمس على مهرجان ليوا الدولي 2024 والذي استمرت منافساته 24 يوماً، وجاءت منافسات اليوم الأخير من السنة، بسباق صعود التل للسيارات بفئاته المتنوعة والتي واصلت إبداعات كسر الأرقام القياسية على تل مرعب، واختتمت المنافسة مع فئات المفتوحة وفئة الوكالة ستوك وفئة الهايلوكس، حيث شهد اليوم الأخير مشاركة عدد ضخم من السيارات وصل إلى 60 سيارة في رقم قوي يشهده تل مرعب، وليكون مجموع السيارات في صعود التل على مدار آخر ثلاثة أيام لهذه المنافسة هو 116 سيارة في الفئات الثماني بأكملها.

وشهد اليوم الختامي للمهرجان احتفالية أنيقة بنهاية العام وبدء 2024، حيث زينت ألعاب الليزر والألعاب الضوئية تل مرعب مع الألعاب النارية وعروض الدرون التي استمرت حتى ما بعد منتصف الليل وسط حضور جماهيري ضخم حظيت به المنافسة في اليوم الأخير.

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