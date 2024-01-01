تحدي السيدات يدشن مهرجان ولي عهد دبي للقدرة اليوم

تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة دبي الدولية للقدرة التي تشهد انطلاق فعاليات النسخة 16 لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويضم الكرنفال 4 سباقات أبرزها السباق الرئيس على لقب الكأس برعاية شركة إعمار في مسك ختام المهرجان، ويدشن فعاليات الحدث سباق السيدات الذي ينطلق في الساعة 6:30 صباح اليوم لمسافة 101 كلم ومن المتوقع أن تشهد ضربة البداية مشاركة واسعة من الفارسات ممن يمثلن أقوى الإسطبلات في الدولة.

يقام السباق الرئيس على لقب كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة لمسافة 119 كلم ((مفتوح)) في ختام المهرجان السبت المقبل 6 يناير، أما بقية السباقات فتشمل كلاً من سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة للسيدات لمسافة 101 كلم، والذي يقص شريط الافتتاح يليه سباق سمو ولي عهد دبي للإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، فيما يشهد بعد غدٍ سباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 119 كلم.

وتتجاوز الجوائز المالية الإجمالية في المهرجان 5 ملايين درهم، يتم توزيعها لأصحاب المراكز من الأول حتى السابع عشر في سباقي السيدات واليمامة، وتوزع الجوائز المالية في سباق الاسطبلات الخاصة وسباق الكأس حتى المركز الثلاثين.

دعم

يأتي المهرجان احتفاء بارتباط ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهذه الرياضة الأصيلة التي حقق فيها العديد من الإنجازات العالمية، وتثميناً للإسهامات الجليلة التي ظل يقدمها سموه لهذه الرياضة سيراً على خطى والده ((فارس العرب)) صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

وتتطلع إسطبلات F3 إلى المحافظة على لقب السيدات اليوم والذي حققته في النسخة الماضية عن طريق الفارسة ماسة عدنان على صهوة الفرس ((النيز جميلة))، كما نالت إسطبلات F3 الوصافة في النسخة الماضية عن طريق الفارسة بثينة خالد الرضا على صهوة الجواد ((سارجون))، فيما حلت في المركز الثالث الفارسة الأرجنتينية كاتلينا باستونز على صهوة ((اتالا جاكيم)).

شكر

من جهته، تقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية بجزيل الشكر والعرفان، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموهما اللامحدود للفروسية عموماً، ورياضة القدرة والتحمل على وجه الخصوص.

مكانة

وأضاف العظب: سباق كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة يعد حدثاً مهماً ويحتل مكانة كبيرة لدى مجتمع الفروسية ورياضة القدرة لأنه يقترن باسم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بطل العالم للقدرة في فرنسا عام 2014، لافتاً إلى أن المهرجان يأتي تقديراً ووفاء لسموه لما حققه من إنجازات في سباقات القدرة محلياً وعالمياً بالإضافة إلى دعم سموه اللامحدود والمتواصل لهذه الرياضة.

وأكد العظب، أن اللجنة المنظمة جاهزة لاستضافة الحدث، مشيراً إلى أن الجميع سيحرص على إخراج السباقات الأربعة بصورة رائعة تتناسب مع السمعة المرموقة للمهرجان. واختتم العظب بالشكر إلى إعمار العقارية لدعمها الدائم لرياضات الخيل لا سيما في هذا السباق الذي يستقطب أفضل الخيول والفرسان.

قيم

بدوره، قال أحمد المطروشي، عضو مجلس إدارة شركة إعمار العقارية والمدير العام لمؤسسة إعمار: نحن في إعمار متحمسون لهذه الشراكة برعاية السباق الرئيس كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة، وهو حدث يعكس ببراعة وقدرة الإمارات في رياضة الفروسية وغنى تراثها الثقافي.

وأشار المطروشي إلى أن مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة ليس مجرد احتفال برياضة القدرة والتحمل، بل يجسد أيضًا قيم العزيمة والتميز التي نتبناها في إعمار، ومشاركتهم في هذه الكأس المرموقة تؤكد التزامهم بدعم دبي كمركز عالمي للفعاليات الرياضية والثقافية الكبرى، مشيراً إلى أنهم يتطلعون إلى مشاهدة المنافسات الحماسية والاحتفال بروح الرياضة والتقاليد التي يتميز بها هذا الحدث.

مراحل

ينقسم سباق السيدات الذي ينطلق صباح اليوم إلى 4 مراحل ستكون المرحلة الأولى لمسافة 35 كلم ((المسار الأصفر))، المرحلة الثانية لمسافة 25 كلم ((المسار الأحمر))، المرحلة الثالثة لمسافة 21 كلم ((المسار الأزرق)) ثم المرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم))المسار الأبيض)).

واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون عمر الخيل 6 سنوات فما فوق وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارسة المشاركة 50 كلغ وألا تقل السرعة عن 14 كلم والحد الأعلى لنبض الخيل 64 نبضة في الدقيقة أثناء عملية الفحص بين المراحل.

سيطرة

وشهدت النسخة الماضية للمهرجان سيطرة مطلقة من فرسان اسطبلات F3 بتحقيقهم لألقاب السباقات الثلاثة، وتوج منصور خميس الشدي بلقب السباق الرئيس على صهوة الفرس شيلا قاطعاً مسافة السباق البالغة 119 كلم.

وحققت الفارسة ماسة عدنان ثنائية بحصد كأس اليمامة المخصص للأفراس لمسافة 119 كيلومتراً، ولقب السيدات لمسافة 101 كيلومتر، وانتزعت سباق اليمامة على صهوة))ار او فانتستيكا((، فيما توجت بلقب السيدات على صهوة الفرس ((النيز جميلة)). وتوجت بلقب الاسطبلات الخاصة في النسخة الماضية اسطبلات ((SS))عبر الفارس سعيد أحمد الشامسي الذي تمكن من إحراز اللقب على صهوة ((بولي)).

ويحتل مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة مكانة مميزة على خارطة وروزنامة سباقات القدرة والتحمل لما يحمله من تنافس قوي ومستوى عال في مختلف السباقات أبرزها السباق الرئيس كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة إضافة إلى الجوائز القيمة المخصصة للفائزين.

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