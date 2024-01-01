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مبابي «الحر» بين البقاء مع سان جرمان أو الرحيل

1/1/2024 7:28:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بات قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي لاعباً حراً يملك بدءاً من أمس خيار التوقيع مع ناد غير فريقه باريس سان جرمان لحمل ألوانه بداية من صيف 2024، حيث دخل بالفعل مدة الستة الأشهر وهي التي تخول له التوقيع مع أي ناد أخر، في مسلسل جديد غني بالتكهنات، وكانت الأمور صافية الصيف الماضي في ذهن المهاجم السريع، عندما وجّه خطاباً إلى ناديه يشير فيه إلى رغبته بعدم تمديد عقده الذي ينتهي يونيو 2024.

قبل أن يعود الهدوء بين اللاعب وناديه الغاضب لعدم قدرته على بيع عقد اللاعب المقدّر بـ180 مليون يورو، ما دفعه إلى إبعاده مؤقتاً عن التشكيلة. مذ ذاك الوقت، أصبحت العلاقة بين هداف مونديال 2022 ورئيس ناديه القطري ناصر الخليفي صلبة وراسخة، بحسب ما يرشح عن فريق العاصمة.

ووفقاً لوسائل إعلام متعدّدة، تخلى اللاعب عن جزء من مكافآت ((الولاء)) الهائلة. ورفض المقرّبون من اللاعب التعليق على مستقبل مبابي خلال الأشهر المقبلة، أما النادي، فلم يصدر أي إعلان رسمي بهذا الشأن منذ فترة طويلة، ولا زال الموقف غامضاً بين مبابي وناديه الباريسي، ولربما تشهد الأيام المقبلة تفاصيل جديدة عن العلاقة بين الطرفين.

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