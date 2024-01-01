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سباق النخبة يدشن «السلم للدراجات الهوائية» 13 الجاري

1/1/2024 7:28:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يدشن سباق النخبة المقرر 13 يناير الجاري النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات وتحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل.

وينطلق السباق من منطقة سد حتّا المحاط بالطبيعة الساحرة وسط الجبال الشاهقة وصولاً إلى منطقة سيح السلم في محمية المرموم بدبي، وجهة عشاق الطبيعة وأكبر محمية طبيعية غير مسيّجة في دولة الإمارات، ويمتد لمسافة 182 كيلومتراً، بمشاركة 250 دراجاً بحد أقصى بنظامي الفردي والفرقي من الأندية والمحترفين المقيمين بالدولة، الهواة الإماراتيين واتحاد دول مجلس التعاون الخليجي.

اختيار

وتم اختيار مكان الانطلاقة من سد حتّا ومسار السباق في المناطق الجبلية الرائعة للاحتفاء بما تشهده منطقة حتّا من تطوّر في جميع المجالات، حيث أصبحت وجهة سياحية ورياضية بامتياز بفضل رعاية وتوجيهات القيادة الرشيدة والمميزات الطبيعية الرائعة للمنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية مع الجهات الداعمة للبطولة والتي تضم ممثلين عن شرطة دبي، ومجلس دبي الرياضي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، وقناة دبي الرياضية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، لاستعراض برنامج منافسات الدورة الثامنة من البطولة الأكبر من نوعها والتي يبلغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم.

اجتماع

وتحدث في الاجتماع محمد عبدالله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويقية للبطولة اللذين نقلا تحيات عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وتقديره للجهود التي بذلتها الجهات الداعمة والمساندة للبطولة خلال الدورات الماضية وتأكيده على ارتفاع وتيرة العمل خلال الدورة الثامنة لتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والترويجية الكبيرة التي تعمل البطولة على تحقيقها والتي أصبحت في صدارة الأحداث الرياضية السنوية.

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