سعيد شخيت: شباب الأهلي استحق «السوبر» والدوري بين الأربعة الكبار

أكد المغربي سعيد شخيت المدير الفني الأسبق لفريق البطائح، أن شباب الأهلي استحق كأس السوبر عن جدارة واستحقاق، بعدما قدم أداءً متميزاً أمام فريق قوي بقيمة الشارقة، وقال: أعتقد أن أداء الفريق هذا الموسم قادر على إضافة المزيد من البطولات لا سيما في وجود مجموعة من أفضل اللاعبين المواطنين والأجانب ومدرب كفء قادر على إدارة المباريات بطريقة احترافية.

وأضاف شخيت قائلاً: نجح ((فرسان دبي)) من عمل ((ريمونتادا)) خلال الشوط الأول، والعودة إلى اللقاء بالتعادل بعد التأخر بهدفين نظيفين، ثم إنهاء الشوط بالفوز بنتيجة 3 - 2،، وواصل الفريق تألقه في الشوط الثاني، وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة تاريخية كبيرة، من الصعب تكرارها في مثل تلك المواجهات النهائية على الألقاب.

طرد

وأضاف: أعتقد أن طرد لاعب الشارقة، كان نقطة التحول الرئيسية في المباراة، خاصة وأن فريقه كان متقدماً بهدفين نظيفين، وشخصياً توقعت أن يقوم الروماني كوزمين مدرب الشارقة بتغيير طريقة لعب فريقه عقب الطرد، لكن هذا الأمر لم يحدث وسجل شباب الأهلي هدفين، ونجحوا في العودة والفوز بالشوط الأول، واستمرار السيطرة والتسجيل في الشوط الثاني، قبل الخروج بانتصار كبير.

وأضاف سعيد شخيت: شخصياً أرى أن إدارة كوزمين في الفترة الأخيرة ليست بنفس احترافية الموسم الماضي عندما توج بكل الكؤوس، ربما هناك حالة من التشبع بين اللاعبين والجهاز الفني أو أن الثقة الزائدة هي من كلفت المنظومة خسارة الكأس تلو الأخرى، التغيير في بعض الأحيان يكون ضرورياً من أجل العودة لمنصات التتويج والمنافسة بقوة من جديد.

منافسة

وعن المنافسة القوية في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، قال سعيد شخيت: فريق الوصل يقدم هذا الموسم أداءَ ولا أروع، وبالفعل بدأت ملامح البطل تظهر عليه، خاصة بعد فوزه الأخير على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، وتصدره قمة الدوري بـ 30 نقطة، بفارق 5 نقاط عن العين الوصيف بـ 25 نقطة، وشباب الأهلي الثالث بـ 24 نقطة، والشارقة رابعاً بـ 22 نقطة، وأرى أن المنافسة على اللقب لن تخرج من بين هذه الأندية الأربعة، وإن كنت أرى أن الوصل هو الأقرب للتتويج باللقب إذا ما استمر على نفس الأداء القوي، في ظل الدعم اللا محدود من جماهيره الكبيرة سواء على ملعبه أو خارجه.

صراع

وحول الصراع في دوري الدرجة الأولى ((الهواة)) وحلم الصعود إلى المحترفين، قال سعيد شخيت: المنافسة رباعية بين العروبة المتصدر بـ 33، والظفرة ودبا الحصن بـ 25 نقطة شركاء الوصافة، ودبا الفجيرة، هذه الفرق هي الأقرب للصعود لدوري المحترفين،.

وبخصوص تدريب أحد الفرق المحلية خلال المرحلة المقبلة، قال: تلقيت العديد من العروض وما زلت أفاضل بينها وأدرس كل الملفات من أجل اختيار الأفضل، وأعتقد أنني سأحسم الجدل خلال الأيام المقبلة حتى أبدأ مبكراً في اختيار طاقم العمل ووضع البرنامج من المرحلة المقبلة وحتى نهاية الموسم.

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