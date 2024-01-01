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«الهواة» يحبس الأنفاس ويؤجل حسم لقب بطل الشتاء

1/1/2024 7:28:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رفضت مباريات الأسبوع 14 حسم لقب بطل شتاء دوري الدرجة الأولى ((الهواة))، والذي تأجل بأمر دبا الحصن المستفيد الأكبر من مباريات هذه الجولة بعد أن أشعل الحصن الوصافة وتساوى مع الظفرة بـ25 نقطة للفريقين، بينما وصل فريق العروبة المتصدر إلى النقطة 33 نقطة، مع تبقي 3 مباريات لكل من العروبة والحصن ومباراتين للظفرة الذي سيرتاح خلال هذا الأسبوع، وفي مباريات الجولة سقط العروبة متصدر الترتيب في فخ التعادل الثاني على التوالي أمام الظفرة الوصيف والمتعادل للمرة الثالثة أيضاً على التوالي، وهو ما جعل مركز الوصافة مهدداً أكثر من أي وقت مضى من قبل دبا الحصن الذي يمتلك نفس رصيد الظفرة 25 نقطة المتفوق بفارق الأهداف.

لم تغب الكراسي الموسيقية عن مواجهات هذا الأسبوع، وتمكن العربي من الحفاظ على مركزه الرابع بـ23 نقطة، وأبهر ((نجم الجولة)) فريق مسافي الخامس صاحب الـ22 نقطة الجميع وألحق الهزيمة بفريق دبا الفجيرة، ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 19 نقطة، وانتفض يونايتد أمام الحمرية وتفوق عليه بثلاثية وجاء سادساً بـ 21 نقطة.

تعادل الجزيرة الحمراء السابع مع التعاون 2 ـ 2، ليصل برصيده إلى 20 نقطة، وجاء التعاون في المركز 12 بـ 15 نقطة، وتساوى دبا الفجيرة و الفجيرة بـ 19 نقطة لكل فريق في المركزين الثامن والتاسع والذيد العاشر بـ 18 نقطة، ثم غلف اف سي الـ 11 بـ17 نقطة، والحمرية 13 بـ 15 نقطة، ثم غلف يونايتد 14 بـ14 نقطة، و مصفوت الـ 15 بـ 9 نقاط، ثم سيتي 16 بـ 6 نقاط، والرمس الأخير بـ3 نقاط.

تنطلق مواجهات الأسبوع 15 يوم 6 يناير الجاري بأربع مباريات، العروبة والجزيرة الحمراء، الرمس ضد الفجيرة، دبا الفجيرة ومصفوت، غلف يونايتد والظفرة، واليوم التالي يلتقي التعاون والحمرية، الذيد ومسافي، سيتي والحصن، يونايتد والعربي.

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