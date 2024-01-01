الصحافة الصربية: ماركو نيكوليتش سعيد بالعمل والحياة في دبي

نفى ديان جوكسيموفيتش، مدير أعمال ماركو نيكوليتش مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، أنباء إمكانية عودته للعمل في روسيا أو الانتقال إلى تدريب أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وأكد أن المدرب الصربي، يشعر بالارتياح والسعادة بالعمل والعيش في دبي.

وبين موقع ((سبورت كليب)) الرياضي الصربي، أن هناك تقارير إعلامية أفادت أن ماركو المدير الفني السابق لنادي لوكوموتيف موسكو، قد يعود قريباً إلى الدوري الروسي الممتاز، إلى جانب اهتمام العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالحصول على خدمات المدرب الصربي.

فوز

وأشار الموقع إلى أن فوز شباب الأهلي قبل أيام، والذي يلعب فيه الصربيين لوكا ميليفوييفيتش وبوغدان بلانيتش، بكأس السوبر بالفوز على الشارقة بنتيجة 6 - 2، وإلى أن ماركو (44 عاماً)، تولى تدريب شباب الأهلي في 1 يوليو الماضي.

وتحت قيادته لعب الفريق 16 مباراة، وحقق 8 انتصارات، و3 تعادلات، و5 هزائم، وينتهي عقده مع النادي في صيف 2024، وودع الفريق بطولتي دوري أبطال آسيا من الدور التمهيدي الثاني، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي من ربع النهائي، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 24 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الوصل في المركز الأول.

تدريب

وسبق للمدرب الصربي أن عمل مدرباً في لوكوموتيف موسكو موسم 2020 - 2021، وفاز معه بكأس روسيا، واحتل المركز الثالث في البطولة، كما تولى تدريب العديد من الأندية، ومنها راد، فويفودينا وبارتيزان، وحقق أيضاً، بطولتي دوري وكأس صربيا مع بارتيزان موسم 2016 - 2017.

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