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راشد بن سعود المعلا يشهد انطلاق مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن

1/1/2024 7:28:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، انطلاق منافسات مهرجان أم القيوين الثامن عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة في ميدان اللبسة.

وتضمنت الفترة الصباحية 20 شوطاً لسن الحقايق أبكار وجعدان لهجن أبناء القبائل ولمسافة 4 كيلومترات، والفترة المسائية 16 شوطاً لسن الحقايق أبكار وجعدان لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل ولمسافة 4 كيلومترات.

نتائج

أسفرت نتائج الأشواط الرئيسية في الفترة المسائية عن فوز ((الشاهينية)) في الشوط الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والمضمر عبيد محمد بالضبيعة، وكان الشوط الثاني من نصيب ((مشوش)) لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر سالم خلفان بالشاوي الغفلي، بينما فازت في الشوط الثالث، ((نشوه)) لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر طارش بن راشد المسافري.

وفازت بالشوط الرابع ((اللؤلؤة)) لهجن المرقاب والمضمر خميس سعيد بن صالح الزرعي، وبالشوط الخامس ((الغزال)) لهجن الرئاسة والمضمر سهيل أحمد بن دري الفلاحي، وبالشوط السادس ((كواكب)) لهجن المرقاب والمضمر خميس سعيد بن صالح الزرعي، وكان الشوط السابع من نصيب ((نفره)) لهجن المرقاب والمضمر خميس سعيد بن صالح الزرعي، بينما ذهب الشوط الثامن لـ((الكايد)) للشيخ علي بن عبدالرحمن حسن آل ثاني والمضمر محمد علي محمد الشهواني.

وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى وتسليمهم مفاتيح السيارات، بحضور الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين.

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