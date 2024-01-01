منتخبنا لكرة السلة في المربع الذهبي لأول مرة بالبطولة العربية

واصل منتخب الإمارات انتصاراته في البطولة العربية الـ25 المقامة حالياً في مجمع الصالات باستاد القاهرة، محققاً فوزه الثالث على التوالي على حساب نظيره الجزائري بنتيجة 79 ـ 73، ليضرب موعداً مع منتخب مصر المرشح الأول للقب، وهذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها المنتخب الإماراتي للمربع الذهبي في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية، وثاني إنجاز عربي للسلة الإماراتي بعد الميدالية الفضية التي أحرزها جيل حمدان سعيد الذهبي في دورة الألعاب الرياضية التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1997.

فرض الأبيض الإماراتي إيقاعه على أحداث المباراة وتمكن من حسم النصف الأول منها بفارق 15 نقطة وبنتيجة 47 ـ 23، ثم تراجع أداؤه في الربع الثالث نتيجة للأخطاء الدفاعية وكاد يدفع ثمن الأخطاء عندما تراجع الفارق إلى خمس نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقتين، لكن نجوم الإمارات استعادوا زمام المبادرة بالدفع الجيد والبراعة في الهجوم، وتفويت الفرصة على الفريق الجزائري الذي انتفض بشكل ملفت، سعياً وراء الصعود للمربع الذهبي لكن الكلمة الأخيرة كانت للأبيض مفاجأة النسخة 25، سجل لاعب الإمارات كريستيان أعلى سكور 25 نقطة، فيما سجل زميله حامد عبداللطيف أحد نجوم البطولة 15 نقطة.

فوز مستحق

من جانبه، أعرب عبداللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد السلة ورئيس البعثة عن سعادته بهذا الفوز المستحق، موضحاً أن الوصول للمربع الذهبي هو إنجاز كبير لمنتخبنا الشاب الذي يسير بخطى حثيثة، سعياً وراء تحقيق أفضل الإنجازات سواء على المستوى العربي أو الآسيوي، وأشاد الفردان بجهود رئيس الاتحاد اللواء ((م)) إسماعيل القرقاوي بدعم هذا المنتخب الشاب وتوفير كل الإمكانيات له، والأرضية الصلبة من أجل رفع علم بلاده في كافة المحافل العربية والقارية والدولية، كما أشاد الفردان بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري وحرصهم على تحقيق الانتصارات والإنجازات.

بدوره، اعتبر الدكتور منير بن حبيب المدير الفني الصعود للدور قبل النهائي إنجازاً كبيراً، مبيناً أن فريقه نجح بكيفية التعامل مع الدقائق الأخيرة بالرغم من عدم ارتياحه للأداء بصفة عامة، مشيراً إلى أن تفوقهم في النصف الأول من اللقاء وبفارق كبير نتج عنه تلك الثقة الزائدة والأخطاء الدفاعية التي أعطت الفريق الجزائري فرصة العودة للمباراة.

وأوضح أن مهمتهم القادمة أمام المنتخب المصري المرشح الأول ستكون صعبة جداً، نظراً لفارق الخبرة والإمكانيات الفنية لكن لاعبيه حريصون على تقديم أفضل ما لديهم، مؤكداً أن فريقه يمتلك فرصة ثانية للمنافسة على أحد المراكز الأولى.

كما قال راشد النقبي مدير عام المنتخب، إن الصعود للمربع الذهبي أكبر إنجاز للمنتخب، لافتاً إلى تطور المستوى بشكل ملحوظ من مباراة إلى أخرى.

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