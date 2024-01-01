النصر يعسكر في العين

كشف النصر عن إقامة معسكر شتوي في مدينة العين من 8 إلى 15 يناير الجاري خلال فترة التوقف الحالية استعداداً للمرحلة الثانية من الموسم، فيما يركن الفريق حالياً لفترة راحة تستمر حتى الأحد المقبل. ويتضمن البرنامج الإعدادي للمعسكر تدريبات يومية صباحية ومسائية ومباراة ودية واحدة بتاريخ 14 يناير الجاري.

ويحتل النصر المركز التاسع في دوري أدنوك للمحترفين بـ15 نقطة، وتنتظره مباراة قوية مع جاره الوصل في ختام مرحلة الذهاب في فبراير المقبل. من جهته، يعود المدرب الهولندي ألفريد شرودر إلى دبي نهاية الأسبوع الجاري، بعدما سافر لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية مع عائلته في هولندا.

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