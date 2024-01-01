Tuesday, 02 January 2024 06:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النصر يعسكر في العين

1/1/2024 7:28:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف النصر عن إقامة معسكر شتوي في مدينة العين من 8 إلى 15 يناير الجاري خلال فترة التوقف الحالية استعداداً للمرحلة الثانية من الموسم، فيما يركن الفريق حالياً لفترة راحة تستمر حتى الأحد المقبل. ويتضمن البرنامج الإعدادي للمعسكر تدريبات يومية صباحية ومسائية ومباراة ودية واحدة بتاريخ 14 يناير الجاري.

ويحتل النصر المركز التاسع في دوري أدنوك للمحترفين بـ15 نقطة، وتنتظره مباراة قوية مع جاره الوصل في ختام مرحلة الذهاب في فبراير المقبل. من جهته، يعود المدرب الهولندي ألفريد شرودر إلى دبي نهاية الأسبوع الجاري، بعدما سافر لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية مع عائلته في هولندا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01012024000110011019ID1107674848

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث