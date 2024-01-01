صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

عوضت ثنائية محمد صلاح في الشوط الثاني ركلة جزاء ضائعة ليبدأ ليفربول العام الجديد بفارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 4-2 على نيوكاسل يونايتد بملعب آنفيلد أمس الاثنين.

ويملك فريق المدرب يورغن كلوب، الذي بدأ اليوم متساويا في النقاط مع أستون فيلا، 45 نقطة من 20 مباراة.

ولدى أستون فيلا 42 نقطة بينما يحتل مانشستر سيتي، الذي لعب 19 مباراة، المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

سيطر ليفربول على المباراة ونجح صلاح، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، في كسر الجمود أخيرا في الدقيقة 49 عندما مرر داروين نونيز الكرة إلى الدولي المصري لينهيها في الشباك من مسافة قريبة.

وسجل ألكسندر إيساك على عكس سير اللعب من التسديدة الثانية فقط لنيوكاسل في المباراة في الدقيقة 54 عندما تلقى تمريرة بينية من أنتوني جوردون ووضعها في مرمى الحارس أليسون.

لكن كيرتس جونز أعاد أصحاب الأرض إلى المقدمة في الدقيقة 74 بعد تمريرة عرضية من ديوجو جوتا وهز كودي جاكبو الشباك بعد أربع دقائق أخرى.

وقلص سفين بوتمان الفارق لنيوكاسل في الدقيقة 81 قبل أن يسجل صلاح، الذي كان يلعب مباراته الأخيرة قبل السفر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، من ركلة جزاء بعد تعرض جوتا لمخالفة ليحسم الفوز في الدقيقة 86.





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