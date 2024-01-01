Tuesday, 02 January 2024 06:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

1/1/2024 7:28:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عوضت ثنائية محمد صلاح في الشوط الثاني ركلة جزاء ضائعة ليبدأ ليفربول العام الجديد بفارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 4-2 على نيوكاسل يونايتد بملعب آنفيلد أمس الاثنين.

ويملك فريق المدرب يورغن كلوب، الذي بدأ اليوم متساويا في النقاط مع أستون فيلا، 45 نقطة من 20 مباراة.

ولدى أستون فيلا 42 نقطة بينما يحتل مانشستر سيتي، الذي لعب 19 مباراة، المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويحتل نيوكاسل المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

سيطر ليفربول على المباراة ونجح صلاح، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، في كسر الجمود أخيرا في الدقيقة 49 عندما مرر داروين نونيز الكرة إلى الدولي المصري لينهيها في الشباك من مسافة قريبة.

وسجل ألكسندر إيساك على عكس سير اللعب من التسديدة الثانية فقط لنيوكاسل في المباراة في الدقيقة 54 عندما تلقى تمريرة بينية من أنتوني جوردون ووضعها في مرمى الحارس أليسون.

لكن كيرتس جونز أعاد أصحاب الأرض إلى المقدمة في الدقيقة 74 بعد تمريرة عرضية من ديوجو جوتا وهز كودي جاكبو الشباك بعد أربع دقائق أخرى.

وقلص سفين بوتمان الفارق لنيوكاسل في الدقيقة 81 قبل أن يسجل صلاح، الذي كان يلعب مباراته الأخيرة قبل السفر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، من ركلة جزاء بعد تعرض جوتا لمخالفة ليحسم الفوز في الدقيقة 86.


تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN01012024000110011019ID1107674847

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث