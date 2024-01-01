صلاح يقود ليفربول لفوز مثير على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
عوضت ثنائية محمد صلاح في الشوط الثاني ركلة جزاء ضائعة ليبدأ ليفربول العام الجديد بفارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 4-2 على نيوكاسل يونايتد بملعب آنفيلد أمس الاثنين.
ويملك فريق المدرب يورغن كلوب، الذي بدأ اليوم متساويا في النقاط مع أستون فيلا، 45 نقطة من 20 مباراة.
ولدى أستون فيلا 42 نقطة بينما يحتل مانشستر سيتي، الذي لعب 19 مباراة، المركز الثالث برصيد 40 نقطة.
ويحتل نيوكاسل المركز التاسع برصيد 29 نقطة.
سيطر ليفربول على المباراة ونجح صلاح، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الأول، في كسر الجمود أخيرا في الدقيقة 49 عندما مرر داروين نونيز الكرة إلى الدولي المصري لينهيها في الشباك من مسافة قريبة.
وسجل ألكسندر إيساك على عكس سير اللعب من التسديدة الثانية فقط لنيوكاسل في المباراة في الدقيقة 54 عندما تلقى تمريرة بينية من أنتوني جوردون ووضعها في مرمى الحارس أليسون.
لكن كيرتس جونز أعاد أصحاب الأرض إلى المقدمة في الدقيقة 74 بعد تمريرة عرضية من ديوجو جوتا وهز كودي جاكبو الشباك بعد أربع دقائق أخرى.
وقلص سفين بوتمان الفارق لنيوكاسل في الدقيقة 81 قبل أن يسجل صلاح، الذي كان يلعب مباراته الأخيرة قبل السفر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، من ركلة جزاء بعد تعرض جوتا لمخالفة ليحسم الفوز في الدقيقة 86.
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