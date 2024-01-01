نهنئ شباب الأهلي بطل العام الجديد لموسمنا الرياضي، بعد نهاية أول مسابقة رسمية لكرة القدم هذا العام على مستوى أندية دوري المحترفين، وكالعادة نجح ((فرسان دبي))، في فرض شخصيتهم في اللقاء الفاصل مع الشارقة أحد أبرز الفرق في السنوات الأخيرة قبل ساعات من طي صفحات العام الماضي، وفي مباراة النسخة السادسة عشرة لكأس السوبر، والتي جمعت الناديين استمتعنا باللقاء الجماهيري وأعادت لنا ذكريات زمان، حيث احتضن استاد آل مكتوم المباراة، فقبل خمسين عاماً كانت المواجهة الرسمية الأولى على مستوى أندية الدرجة الأولى على ملعب رملي بالنادي نفسه، بينما هذه المرة أقيمت على استاد ((تحفة))، عندما التقينا الناديين تحت مسماهما القديم الأهلي والعروبة عام 1973، ويومها كانت الفرحة الأولى لأبناء العروبة، وعندما تعادل الفريقان في مباراة أدارها تحكيمياً الحكم المصري مصطفى كمال محمود، رحمه الله، والذي كان يعمل سكرتيراً فنياً في اتحاد الكرة في تلك المرحلة، بينما قاد طاقم التحكيم الأخير لنهائي السوبر، حكم الساحة الدولي، سلطان عبدالرزاق، والذي نجح في إدارة المباراة باقتدار وتمكن شباب الأهلي في تسجيل نتيجة تاريخية.

نجح شباب الأهلي أن يقلب النتيجة بخسارة بهدفين إلى فوز بالستة، لتصبح سداسية لا تنسى مهد للتتويج بلقب جديد في تاريخ النادي، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة وهو ما يسجل لهذا الكيان من إنجازات تستحق التوقف عندها، فقد لعب الفريق وأجاد وغير الصورة التي ظهر عليها في آخر مباريات الدوري، ويبدو أن فترة التوقف الطويلة ستعيد الكثير من مفاهيم وتطلعات ((الفرسان)) برغم سخونة التنافس القوي في دورينا ها العام.. نبارك لبطل العام الجديد وهاردلك لفريق الشارقة.. وكل عام وأنتم بخير