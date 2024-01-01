حول إرهاب القراءة!1 ـــ 2

منذ اخترعت الكتابة والإنسان لم يتوقف عن الكتابة، فكتب كل شيء وكتب على كل شيء، ثم اخترع القصص، فكانت الرواية واحدة من تمثلات هذا الاختراع العظيم، اختراع الكتابة!

فيما يخص الروايات لدي بعض القناعات الشخصية والملاحظات التي أوردها هنا لأتشاركها معكم: لنتفق أولاً على أن ليس كل ما يكتب من الروايات يجب لزاماً أن يقرأ، فهناك غير الصالح وغير المهم، وغير الضروري، وهناك ما هو غير جدير بالقراءة أو قد لا يناسبنا، فقد تقرأ عشرين أو خمسين صفحة من رواية ما، ثم تتوقف قائلاً: لا يمكنني إكمال هذه الرواية، إنها رواية لم تكتب لي، فتضعها جانباً وإلى الأبد، فبعض الروائيين يكتبون بمحلية صرفة، يكتبون لشعوبهم ومجتمعاتهم فقط، ويعالجون أموراً لا نعرف نحن عن تفاصيلها وخلفياتها أي شيء، لذلك فإن فكرة أو مغزى العمل لا يصلنا أبداً.

على سبيل المثال أنا لا تصلني أفكار الرواية الكورية أو اليابانية، فقد حاولت مراراً لكنني لم أستطع أن أتفاعل معها، كما لم أتمكن من الإمساك بعمق ومغزى الفكرة، إن مشكلات مجتمع ما أو أفكاره تحتاج إلى فهم وإحاطة قد لا توفرها الرواية! قد نطلع على شيء من آداب وتاريخ بعض المجتمعات إن أردنا المعرفة، لكن الأمر لا يصل إلى حد الإلزام نهائياً. كما قد يكتب بعض الروائيين بلغة وطريقة وطرح ومعالجة فيها ما فيها من الضعف والضحالة أو الألغاز والتعقيد والتكرار، ما يمنع من قراءة الرواية أو فهمها أو الاهتمام بها.

ثانياً، إذا كتب الروائيون وأنتجت المطابع وأنجز المترجمون وأعلنت مؤسسات الجوائز العالمية والمحلية في كل عام عن ألف رواية مثلاً، فمن قال إنه من المفترض أن على القارئ أن يلاحق كل هذا ويقرأه؟ حتى نتاجات الجوائز العالمية يمكننا أن لا نقرأها وبضمير مرتاح إذا لم تمثل لنا إضافة أو اهتماماً أو أهمية!

ثالثاً، وبعيداً عن الصداقات والتباهي وجماعات الضغط والمعجبين وآراء النقاد ومجموعات القراءة.. لنحاول كقراء أن نتخلص من صناعة أو الإحساس بعقدة العداء للرواية والروائي، التي تذكر بعقدة العداء للسامية.

وللحديث بقية..