مفلسة خاوية

هي لا تساوي شيئاً، ليس لديها إرث تتفاخر به، والإرث هنا لا يعني المال، بل سيرة ذاتية مثقلة بالإنجازات، خلال حياتها المديدة، منذ صباها وحتى تجعدت تقاسيم وجهها، إرث عن أفعالها، وخدمتها لمجتمعها وللعالم، شيء يستحق أن ترفع رأسها عندما تتحدث وتتمايل بين من جمعتهم حملتها الانتخابية، وتصدق بأنها مرشحة للتنافس على سباق الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

إنها نيكي هيلي، تلك المندوبة في الأمم المتحدة، ولمدة عامين فقط، ولا شيء آخر، أرادت أن تكون نجمة، فقد تنفتح لها الأبواب، كما تنفتح أبواب هوليوود لشخصيات مغمورة تحولها إلى رأس قائمة المشاهير، عبر فيلم نجح بتحطيم الأرقام في ((شباك التذاكر))، أو من خلال فضيحة مخدرات وعلاقات مشبوهة، أرادت البروز فاختارت مفتاح تلك الأبواب، ووقفت دون حياء أو حرج، وباعت بضاعة بائرة وفاسدة في سوق هي تعلم بأنه أسوأ من أسواق النخاسة، تعطي لتأخذ المقابل، بعد أن أعطت ضميرها إجازة!

أرادت ((نيكي)) هذه الصعود بسرعة، وهي فقط مجرد مترشحة تطلب دعم الجمهوريين لتمثيلهم في الانتخابات الرئاسية، ولم تزد نسبة شعبيتها عن الصفر كثيراً، إنها في ذيل القائمة، ولكنها تأمل بالتطورات المتوقعة، وتنتظر مع من يجلسون معها في المؤخرة بانسحاب دونالد ترامب أو منعه من خوض الانتخابات بحكم محكمة، وتخدمها الفرصة كما خدمت من قبل ((هيلاري))، وحتى يتحقق ذلك استجارت باللوبي الأقوى، وقدمت فروض الولاء والطاعة، وقالت ما لم يقله أحد قبلها من الرؤساء والمرشحين وأعضاء الكونجرس، وكل الذين يشتغلون بالسياسة، وكأنها أوجدت حلاً لما يحدث في غزة، والصحيح أنها تصرفت بجهل ما بعده جهل، عندما طالبت الفلسطينيين بمغادرة أرضهم، والتوجه إلى مصر أو بلدان أخرى حتى يعود السلام وتنتهي الأزمة، وترتاح إسرائيل!

عندما تكون السياسة مرتعاً لأمثال نيكي هيلي الخاوية المفلسة لا بد أن نرى ونسمع مثل هذا الجهل الفاضح.