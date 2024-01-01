اليابان وإنتاج مقاتلة

في بيئة استراتيجية يسودها عدم اليقين، ولمواجهة احتمالات نشوب حرب في جوارها بين الصين وتايوان، وفي ظل التعاون العسكري المطرد بين بكين وموسكو، وخوفاً من حماقات النظام الكوري الشمالي الأهوج، وجدت اليابان نفسها مجبرة على الدخول في تعاون صناعي حربي مع بريطانيا وإيطاليا، للمرة الأولى في تاريخها. والإشارة هنا إلى ما أعلنته الدول الثلاث مؤخراً، عن عزمها على تطوير مقاتلة أسرع من الصوت من الجيل السادس، بحلول عام 2035، وذلك في إطار ((برنامج القتال الجوي العالمي))، المعروف اختصاراً بـ ((GCAP)).

ولئن دخلت اليابان هذا المشروع وهي تستهدف إنتاج مقاتلة تتميز بقدرات قتالية خارقة، ومزودة بأسلحة وأنظمة موجهة، قادرة على إسقاط أنظمة العدو وتحجيمه، ومتفوقة على المقاتلات الأمريكية من نوع ((F 35))، التي تعد اليوم الأكثر تطوراً في العالم، بل ومتفوقة أيضاً على مشروعها الخاص المتمثل في إنتاج مقاتلات ((Mitsubishi FX))، الذي اعترته مصاعب جراء تردد واشنطن في تزويدها ببعض التكنولوجيات الحساسة، وذلك من باب حماية نفسها، والدفاع عن مصالحها الجيوستراتيجية، ومصالح النظام الدولي الحر والمفتوح، فإن بريطانيا انضمت إلى المشروع، مدفوعة بأكثر من سبب: فمن ناحية، تشعر بعزلة منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، بدليل استبعادها من مشروع مماثل، يضم فرنسا وألمانيا وإسبانيا.

ومن ناحية أخرى، تحتاج إلى شركاء دوليين لمساعدتها في تخفيض تكاليف الإنتاج الحربي، وتأمين طلبات التصدير، كونها تعاني من مشاكل مالية وتصديرية. ومن ناحية ثالثة، تسعى إلى إحلال بديل أكثر تطوراً لمقاتلتها المعروفة باسم ((تيمبست))، والتي كشفت عنها للمرة الأولى في معرض فرنبورو الدولي للطيران في يوليو 2018، خصوصاً في ظل تقادم أسطولها المقاتل من طائرات ((يوروفايتر)) ((Eurofighter Typhoon)). ومن ناحية رابعة، تحاول من خلال انخراطها في المشروع، إعادة تأكيد صورتها كقوة عسكرية مستقلة ذات استراتيجيات دفاعية وطنية، أقل ارتباطاً بالاستراتيجيات الأمريكية.

أما إيطاليا، فإنها تبحث عن موقع في عالم التصنيع الحربي، يعيد أمجادها الغابرة، ويضعها مجدداً على قدم المساواة مع شركائها الأوروبيين في قائمة مصدري السلاح العالميين، فوجدت في هذا التعاون الثلاثي خير مدخل لذلك، ولطموحات أخرى، مثل استبدال أسطولها المقاتل القديم من طائرات ((يورو فايتر))، خصوصاً في ظل ما كشفت عنه الحرب الأوكرانية من ضرورة امتلاك مقاتلات حديثة، قادرة على تحقيق تأثيرات متعددة في بيئة يشتد فيها التنافس بين القوى العظمى.

وطبقاً لما أفصحت عنه الدول الثلاث في بيانات منفصلة، فإن تعاونها يهدف إلى الدمج والاستفادة من كافة الأبحاث العلمية والتقنية التي بدأتها في وقت سابق في مجال القتال الجوي المتقدم، بما في ذلك الأبحاث الخاصة بالطائرات والمسيرات بلا طيار، وتقنيات الذكاء الصناعي، والبدء في المشروع في عام 2025، وصولاً إلى إطلاق المقاتلة المطلوبة، وإدخالها الخدمة الفعلية بحلول عام 2035،

لكن هل الطريق ممهد أمام الدول الثلاث للمضي قدماً في هذا المشروع الطموح؟ الحقيقة أن المصاعب التي قد تبرز، تتمثل أساساً في مسألتي التمويل والمنافسة. فلجهة التمويل، تبدو الالتزامات التي تعهدت بها الدول الثلاث أقل بكثير من المبلغ المطلوب لإنتاج مقاتلة متفوقة وخارقة موثوق بها، الأمر الذي دعا أحد خبراء السلاح اليابانيين إلى اقتراح توسيع إطار الشراكة، بدعوة دول ذات قدرات مالية ضخمة للمشاركة في المشروع.

أما لجهة المنافسة، فإن المقاتلة المقترحة، يتوقع أن تواجه منافسة شديدة في أسواق التصدير العالمية، من قبل مقاتلات أمريكية يجري الآن تطويرها من قبل شركة لوكهيد، صاحبة الخبرة الطويلة في إنتاج الطائرات المقاتلة، باستثمارات حكومية ضخمة، على أن تطرح للبيع بحلول عام 2030، ناهيك عن تنافس متوقع من نظام ((FCAS)) القتالي الجوي المستقبلي لفرنسا وإسبانيا وألمانيا، وبرنامج ((KF – 21)) القتالي الجوي لكوريا الجنوبية.