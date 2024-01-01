حل العام الجديد ضيفاً لطيفاً نستقبله بكل حفاوة، وعاماً مضى نودعه بحب، فقد أسعدنا وجعلنا أكثر نضجاً وإدراكاً، من خلال دروس الحياة المستفادة التي مكنتنا من وضع النقاط على الحروف والتخطيط ووضع الأهداف بشكلٍ أفضل للسنوات القادمة.

أحياناً قد تقتحم بعض الظروف قائمة الأهداف أو ينشر بعض الأفراد أبرز مقاطع النجاح وتحقيقهم للأهداف والإنجازات النوعية على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي في وقتٍ قياسي، فتبدأ مشاعر اليأس والإحباط تتفاقم وتتسلل لا إرادياً إلى نفوس من لم يحالفهم الحظ في السنة الماضية، وتبدأ تلقائياً تغمرهم مشاعر الدونية والبؤس ويخسرون الرضا الداخلي وراحتهم النفسية.

ولكن بالرغم من كل الظروف غير المتوقعة، من الضروري أن يهوّن الشخص على نفسه من غير جلد أو لوم الذات، فعدم تحقيق بعض الأهداف في ذلك الوقت لا يعني أنه شخص فاشل بل هو دليل على عدم وضع خطة عملية ومرنة وواضحة، أو أنه سعى وبذل أقصى الجهود ولكن لم تسعفه الظروف في ذلك الوقت.

اليوم يسعى الأغلبية في وضع أهداف العام الجديد في نهاية كل عام وهم على أتم الاستعداد لتحقيق نجاحات عظيمة ولافتة، ولكن قبل التخطيط لابد من تحديد الأهداف التي تم تحقيقها وتلك التي تعذر تحقيقها في العام الماضي مع ذكر الأسباب لكلٍ منها.

فقد تكون تلك الأهداف غير واقعية أو واجهتك بعض العراقيل والتحديات، من ضمنها تواجدك مع بعض الأشخاص السلبيين والمحبطين، أو لربما كانت تنقصك آنذاك الاستراتيجيات المناسبة التي يمكنها أن توصلك للأهداف المرجوة.

في الختام، هوّن على نفسك ولا تقارنها بالآخرين فتشعر بالضآلة، وحاول أن تتذكر دائماً أن التخطيط له أهمية كبيرة في اختصار الوقت والجهد، كما أنه بإمكانك إضافة الأهداف القديمة نفسها مع تحديد العادات الإيجابية والهادفة التي تعينك على تحقيقها.