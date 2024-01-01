Tuesday, 02 January 2024 06:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هوّن على نفسك

1/1/2024 7:28:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حل العام الجديد ضيفاً لطيفاً نستقبله بكل حفاوة، وعاماً مضى نودعه بحب، فقد أسعدنا وجعلنا أكثر نضجاً وإدراكاً، من خلال دروس الحياة المستفادة التي مكنتنا من وضع النقاط على الحروف والتخطيط ووضع الأهداف بشكلٍ أفضل للسنوات القادمة.

أحياناً قد تقتحم بعض الظروف قائمة الأهداف أو ينشر بعض الأفراد أبرز مقاطع النجاح وتحقيقهم للأهداف والإنجازات النوعية على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي في وقتٍ قياسي، فتبدأ مشاعر اليأس والإحباط تتفاقم وتتسلل لا إرادياً إلى نفوس من لم يحالفهم الحظ في السنة الماضية، وتبدأ تلقائياً تغمرهم مشاعر الدونية والبؤس ويخسرون الرضا الداخلي وراحتهم النفسية.

ولكن بالرغم من كل الظروف غير المتوقعة، من الضروري أن يهوّن الشخص على نفسه من غير جلد أو لوم الذات، فعدم تحقيق بعض الأهداف في ذلك الوقت لا يعني أنه شخص فاشل بل هو دليل على عدم وضع خطة عملية ومرنة وواضحة، أو أنه سعى وبذل أقصى الجهود ولكن لم تسعفه الظروف في ذلك الوقت.

اليوم يسعى الأغلبية في وضع أهداف العام الجديد في نهاية كل عام وهم على أتم الاستعداد لتحقيق نجاحات عظيمة ولافتة، ولكن قبل التخطيط لابد من تحديد الأهداف التي تم تحقيقها وتلك التي تعذر تحقيقها في العام الماضي مع ذكر الأسباب لكلٍ منها.

فقد تكون تلك الأهداف غير واقعية أو واجهتك بعض العراقيل والتحديات، من ضمنها تواجدك مع بعض الأشخاص السلبيين والمحبطين، أو لربما كانت تنقصك آنذاك الاستراتيجيات المناسبة التي يمكنها أن توصلك للأهداف المرجوة.

في الختام، هوّن على نفسك ولا تقارنها بالآخرين فتشعر بالضآلة، وحاول أن تتذكر دائماً أن التخطيط له أهمية كبيرة في اختصار الوقت والجهد، كما أنه بإمكانك إضافة الأهداف القديمة نفسها مع تحديد العادات الإيجابية والهادفة التي تعينك على تحقيقها.

MENAFN01012024000110011019ID1107674841

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث