لا أعرف إذا كنتم ستجدون في صحف اليوم أسماء مواليد 1 يناير 2024 أم لا، على خلفية أن الصحف درجت على نشر أسماء مواليد العام الجديد منذ أن وعينا على قراءتها، وربما اعتقد البعض الآن أن من سمات التطور أن تتخلى الصحف عن هذه العادة في زمن وسائط التواصل الاجتماعي التي أخذت على عاتقها نشر أخبار المناسبات الاجتماعية وغير الاجتماعية على مدار ساعات الليل والنهار، وليس في بدايات الأعوام ونهاياتها فقط.

على أي حال ليس هذا موضوعنا، ذلك أننا جميعاً نعدّ أنفسنا من مواليد 1 يناير إذا اعتبرنا 31 من شهر ديسمبر نهاية مرحلة، واعتقدنا أن 1 يناير بداية مرحلة جديدة في حياتنا. ولهذا يحتفل العالم بليلة رأس السنة الميلادية باعتبارها الخط الفاصل بين مرحلتين من حياتنا، أو هي اللحظة التي نتمنى فيها أن نتخلص من ذكريات العام الراحل الحزينة والمحبطة وننظر بأمل كبير إلى العام المقبل، متمنين أن نتمكن ونحن نقف على خط الزمن الفاصل هذا من نسيان إخفاقاتنا وتحقيق أمنياتنا.

مواليد 1 يناير إذن ليسوا هم الذين يأتون إلى الدنيا في هذا اليوم، وإنما جميع من أتى إلى الدنيا منذ أعوام يختلف عددها من إنسان إلى آخر، ولا يمنع تفاوت الأعمار هذا إحساسنا بأننا نولد من جديد صباح كل يوم نطل من خلاله على الحياة، لأن اليوم الذي يمضي من حياتنا يصبح واقعاً لا نستطيع تغييره بكل ما فيه من أحداث سعيدة أو حزينة، لأنه حياتنا الحقيقية التي عشناها وعرفنا تفاصيلها، بينما يبقى ما لم نعشه مجهولاً لم نعرف بعد تفاصيله، ولا نعرف إن كنا سنعيشه، وكيف سنعيشه، وإلى متى سنعيشه، وهل سنتذكره لنرويه لأبنائنا وأحفادنا مثلما فعل الكاتب الكولومبي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز، عندما روى في كتابه ((عشت لأروي)) سيرته الذاتية، بادئاً الكتاب بهذه المقولة: ((الحياة ليست ما يعيشه أحدنا، وإنما هي ما يتذكره وكيف يتذكره ليرويه))؟

هذا الذي نشعر به هو الذي يجعل بعضنا يحس بالقلق من نهايات الأعوام وبداياتها لأنها تعني لنا مرور الزمن الذي يسير بوتيرة متسارعة كلما أوغلنا في العمر، وهو سير لا يعرف الرجوع إلى الخلف مهما حاول بعض العلماء والكُتّاب والسينمائيون تخيّل آلات له تذهب إلى المستقبل أو تعود إلى الماضي، مثلما فعل الكاتب الإنجليزي إج. جي. ويلز في روايته الشهيرة ((آلة الزمن)) التي تحولت إلى فيلم سينمائي مرتين؛ الأولى عام 1960 من إخراج جورج بال، والثانية عام 2002 من إخراج سيمون ويلز، ابن حفيد كاتب الرواية، التي تم تصنيفها على أنها من الخيال العلمي.

ليس ثمة شك في أن العرافين والمنجمين والمتنبئين قد ازدهرت سوقهم ليلة رأس السنة الميلادية، مثلما تزدهر في هذه الليلة من كل عام، وربما حرص الكثيرون منا على متابعة هذه التنبؤات التي نشطت القنوات التلفزيونية في الإعلان عن مواعيدها خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، وأن ثمة أسماء لمعت من بينهم لتحتل الصدارة كما جرت العادة، وأن هذه الأسماء قد برعت في إضفاء نوع من الإثارة على تنبؤاتها للعام الجديد، وأن هذه التنبؤات ليست مبنية على علم الغيب الذي اختص به الخالق نفسه ونفى حتى علم أنبيائه ورسله به، وإنما على قراءة مجريات الأحداث والبناء والقياس عليها، ودغدغة عواطف الناس والاقتراب من أمنياتهم، مثلما يحدث خلال الأعوام السابقة عندما تجتمع بعض عوامل لتتحقق بعض هذه التنبؤات فيكتسب أولئك المنجمون والعرافون والمتنبئون لدى البعض مصداقية ترفعهم إلى مرتبة معرفة الغيب المحجوب عن البشر، وتكسبهم شهرة تصبح مصدر دخل مادي كبير لهم، حتى أن بعضهم أنشأ لنفسه تطبيقات على الهواتف المحمولة وقنوات خاصة على اليوتيوب برسوم اشتراك شهرية أو سنوية.

نبارك لمواليد 1 يناير قدومهم إلى الدنيا، متمنين لهم عالماً أفضل وحياة أسعد، فربما كانوا هم الأمل المتجدد في حياتنا، والشموع التي ستضيء المناطق المعتمة من عالمنا.