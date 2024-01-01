تاجوراء الليبية تستقبل العام الجديد بتوتر أمني واشتباكات مسلحة

استقبلت مدينة تاجوراء الليبية العام الجديد 2024 بتوتر أمني واشتباكات مسلحة أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى وأكدت مصادر أمنية لـ((البيان)) أن المدينة الساحلية التي تقع إلى الشرق من العاصمة طرابلس بمسافة 21 كيلومتراً من وسط طرابلس، استيقظت فجراً على أصوات الرصاص عندما قام مسلحون من فلول مجلس شورى ثوار بنغازي الفارين من ضرب الجيش الليبي إلى غرب البلاد، بالهجوم على أحد مقارّ اللواء 51 مشاة، فجراً ، وهو ما أدى إلى سقوط خمسة قتلى من بينهم أربعة من المهاجمين .

كما شهدت تاجوراء حشوداً للجماعات المسلحة فيما رصد سكان محليون أصوات رماية متقطعة وانتشاراً كثيفاً لعشرات الآليات العسكرية، كما رصدت لقطات مصوّرة تحرّك آليات عسكرية تابعة لهذه الجماعات.

وتخشى أوساط مطلعة من أن يتسع الصراع بين الجماعات المسلحة المحلية في تاجوراء وبعض المدن الأخرى، وبين فلول الجماعات الأخرى التي فرت من ضربات الجيش الليبي في بنغازي وبقية مدن المنطقة الشرقية خلال السنوات الماضية لتقيم في غرب البلاد.

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