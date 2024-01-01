فلسطين تحذّر بلير من التورط في «جريمة الإخلاء الطوعي» لغزة

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، من التورط في خطة لـ((الإخلاء الطوعي)) للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وعدَّت الأمر ((جريمة خطيرة)).

لكن مكتب بلير نفى المعلومات عن دور له في هذا المجال، مؤكداً أن ((التقارير التي تفيد بأن له علاقة بالتهجير الطوعي لسكان غزة غير صحيحة، ولم يكن هناك مثل هذا النقاش، ولا ينوي النظر في الموضوع أيضاً)).

لكن مصادر مقربة من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، أصرت على صحة النبأ، وفق ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفق صحيفة ((معاريف))، فإن مقربين من الوزيرين المتطرفين في الحكومة، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، قالوا إنهما عبّرا عن تقديرهما الشديد لنتانياهو على اختياره بلير للعمل على خطة الإخلاء المزعومة، وعدَّا ذلك مكسباً كبيراً لسياستهما الرامية إلى ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها ((تتابع باهتمام كبير ما أورده الإعلام العبري بشأن تولي توني بلير رئاسة فريق للعمل من أجل الإخلاء الطوعي للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، وإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين)).

وأضافت: ((تأمل الوزارة ألا يتورط توني بلير في ارتكاب هذه الجريمة التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين)).

وأكدت الوزارة أن ((هذا العمل، إن صحت وصدقت الأخبار، يُعد معادياً للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومعادياً للإنسانية يحاسب من يقوم به أو يشارك فيه)).

وختمت الخارجية الفلسطينية بيانها مؤكدة أنها ((ستواصل متابعتها لهذه القضية الخطيرة بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لمجابهتها على كل المستويات، الشعبية والحزبية والرسمية، وعلى مستوى المحاكم الوطنية في الدول)).

وكانت ((القناة 12)) للتلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت أن بلير زار تل أبيب الأسبوع الماضي، وأجرى سلسلة من الاجتماعات بشأن ما اصطلح عليه ((اليوم التالي)) للحرب على غزة، مشيرة إلى أن المسؤول البريطاني السابق سيعيد أيضاً دراسة إمكانية قبول اللاجئين من غزة في دول العالم.

وأضافت ((القناة 12)) أن بلير التقى بكل من رئيس الوزراء، نتانياهو، والوزير بيني غانتس، عضو مجلس إدارة الحرب، وغيرهما، في اجتماعات لم يتم الإفصاح عن فحواها، لكنها أكدت أن ((الهدف هو أن يلعب بلير دور المبعوث الذي سيتوسط فعلياً بين الرغبات الإسرائيلية في اليوم التالي، وبين الدول العربية)).

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