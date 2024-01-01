وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة لبحث هدنة جديدة

أعلنت مصادر مطلعة أن وفداً أمنياً إسرائيلياً، من المقرر أن يصل إلى العاصمة المصرية القاهرة هذا الأسبوع، لبحث مرحلة جديدة من تبادل الأسرى مع حركة ((حماس))، وتفاصيل هدنة جديدة. وقالت مصادر مقربة من المباحثات: ((إن المفاوضات تتركز على أن تطلق الحركة سراح 40 أسيراً إسرائيلياً من كبار السن، والمرضى، والمصابين، والنساء، والقصّر ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مقابل إطلاق سراح بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار بصورة كاملة في قطاع غزة لفترة تتراوح بين 21 و30 يوماً)).

كما تبحث المفاوضات، وفق المصادر، انسحاب وحدات من الجيش الإسرائيلي من قلب قطاع غزة إلى الحدود، وزيادة كميات المواد الغذائية والوقود والدواء، التي تدخل إلى غزة، وعودة أعداد من النازحين إلى مناطقهم في شمال القطاع.

وأضافت المصادر: ((إن المفاوضات تبحث مواصفات الأسرى الفلسطينيين، الذين تطلق إسرائيل سراحهم، لافتة إلى أن هذه الجولة يعقبها مفاوضات على ((صفقة شاملة))، لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين)).

وأوضحت أن الصفقة، التي سيتم التفاوض بشأنها لن تتضمن الأسرى الفلسطينيين الكبار، الذين سيجري التفاوض على إطلاق سراحهم في المرحلة الأخيرة، مثل عضو اللجنة المركزية لحركة ((فتح)) مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، وقادة ((حماس)) البارزين في السجون.

وكان وفد مخابراتي مصري زار تل أبيب، أواخر الأسبوع الماضي؛ لبحث سبل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وفق ما نشرته صحيفة ((يديعوت أحرنوت))، أول من أمس .

وذكرت الصحيفة أن الوفد المصري التقى الإسرائيليين، للتعرف على وجهة نظرهم بشأن الانسحاب العسكري الكامل من القطاع، في إطار اتفاق شامل لما بعد الحرب الجارية منذ 7 أكتوبر، وتم إبلاغ الوفد بأن الأمر سيُثار في مجلس الوزراء الإسرائيلي، لكن، حسب الصحيفة، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يمنع التوصل لاتفاق محتمل الآن، ويبدو أنه مهتم بتمديد الحرب قدر الإمكان.

استدعاء

من ناحية أخرى قالت ((يديعوت أحرونوت)): ((إن القاهرة استدعت فصائل غزة لجولة إضافية من المحادثات في القاهرة بعد 7 يناير؛ حيث يعمل المصريون عبر أكثر من قناة للتوصل إلى موقف فلسطيني موحد بشأن حكومة موحدة تكون مسؤولة عن غزة)).

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت، السبت الماضي: ((إن مجلس الحرب في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منح رئيس جهاز المخابرات ((الموساد)) دافيد برنياع ضوءاً أخضراً، لتنفيذ صفقة تبادل للمحتجزين مع ((حماس)) بموجب المبادرة القطرية الأخيرة، التي تتضمن إطلاق سراح عشرات المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار لأسابيع عدة، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة)).

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