بوتين يلوح بـ«تكثيف» الضربات على أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس أن سلسلة الهجمات الصاروخية الأوكرانية على مدينة بيلجورود الحدودية الروسية، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 20 قتيلاً وإصابة 111 آخرين كانت ((عملاً إرهابياً)) فيما أعلنت كييف، أنها تعرّضت لهجوم روسي بـ((عدد قياسي)) من الطائرات المسيرة بلغ 90، استهدف بصورة خاصة لفيف وأوديسا.

وأكد بوتين خلال لقاء مع جنود في مستشفى عسكري بموسكو، أن الهجمات ((لن تمر دون عقاب))، مضيفاً: ((سنكثف ضرباتنا ولن تبقى أي جريمة تطال مدنيين من دون عقاب، هذا أمر مؤكد)).

وأضاف: ((ما حدث في بيلجورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين ويمكننا الرد، لكن روسيا تضرب أهدافاً عسكرية فقط)).

واتهم بوتين القوات الأوكرانية بضرب ((وسط المدينة حيث يتنزه الناس قبل ليلة رأس السنة))، لكنه رأى أن ((أوكرانيا ليست عدوة)) في المطلق، متّهماً الغرب باستخدام كييف ((لتسوية مشكلاته)) مع روسيا.

إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها تعرّضت لهجوم روسي بـ((عدد قياسي)) من الطائرات المسيرة بلغ 90، استهدف بصورة خاصة لفيف وأوديسا وأسفر عن سقوط شخص على الأقل.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بتدمير 87 من أصل 90 مسيرة أطلقتها القوات الروسية من 4 اتجاهات، مؤكدةً أنّ القوات الروسية استخدمت عدداً قياسياً من الطائرات المسيرة الهجومية.

كما أعلنت عن ضربات روسية بواسطة 4 صواريخ أرض جو من طراز ((إس300)) في منطقة خاركوف شمال شرقي البلاد، و3 صواريخ مضادة للرادار في منطقتي خيرسون وزابوريجيا.

وتصاعد القتال بين موسكو وكييف في الأيام الأخيرة، مع هجوم غير مسبوق خلّف 24 ضحية، السبت الماضي، في بيلجورود الروسية عقب هجوم روسي خلف 40 شخصاً.

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