قصف عنيف على غزة والقتلى إلى 22 ألفاً

افتتح قطاع غزة عامه الجديد على غرار أيامه السابقة، على وقع قصف إسرائيلي طال مناطق مختلفة، حيث دوت أصوات انفجارات غرب مخيم النصيرات والبريج والمغازي مع احتدام القتال في أماكن أخرى من غزة وارتفاع عدد القتلى إلى 22 ألفاً، فيما قررت إسرائيل سحب دبابات من بعض الأحياء مع التلويح بإجراء تغيير في الخطط وتقليص عدد القوات.

وأوضحت مصادر إعلامية فلسطينية أنه في اليوم الـ87 للحرب في غزة ، تواصل القصف الإسرائيلي بالطيران والمدفعية مستهدفاً المنطقة الوسطى لقطاع غزة، ومحيط مسجد أبو داوود في مخيم 2 بالنصيرات، بينما تواصل القصف المدفعي على محيط مناطق جباليا البلد شمال قطاع غزة وحي التفاح شرق مدينة غزة.

استهداف

واستهدفت الزوارق الإسرائيلية مخيم النصيرات وساحل غرب رفح جنوب غزة، وفق ما أفادت الإذاعة الفلسطينية وكذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية أيضاً شرق مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ونفذت قصفاً عنيفاً ومتواصلاً على محيط مناطق جباليا البلد والتفاح ومخيم جباليا كما ضربت القوات الإسرائيلية أحياء بوسط مدينة خان يونس جنوباً.

وكان قصف إسرائيلي استهدف منزلاً غرب خانيونس أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، حسب التلفزيون الفلسطيني فيما سقط 45 قتيلاً بضربات إسرائيلية على خان يونس خلال الساعات الماضية، بينهم أطفال.

وأفادت مصادر طبية في غزة بارتفاع أعداد القتلى في القطاع إلى نحو 22 ألف قتيل وقرابة 60 ألف جريح، وذلك حتى اليوم السابع والثمانين للحرب في غزة.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن نحو مليوني نازح في غزة باتوا معرضين لخطر المجاعة وتفشي الأوبئة.

وقال ناطق باسم وزارة الصحة في غزة إن 326 من الكوادر الصحية قتلوا وتم تدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة، جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية تعمدت استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة وأنها مستمرة في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية.

معارك طاحنة

في الأثناء، كثفت الفصائل الفلسطينية المسلحة عملياتها في حي التفاح ومخيم البريج (وسط قطاع غزة) وفي خانيونس (جنوب)، باستهداف آليات ونصب كمائن لجنود إسرائيليين وتفجير فوهتي نفقين بقوات إسرائيلية.

وذكرت أنها فجرت حقل الألغام في قوة إسرائيلية خاصة بعد دخولها إلى موقع الخليل العسكري بشرق حي التفاح في المدينة.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 41 عسكرياً في معارك قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، واعترف بمقتل جندي في السابع من أكتوبر، كان يُعتقد أنه محتجز في غزة.

سحب عدد من الدبابات

ووسط هذه التطورات، قال سكان إن إسرائيل سحبت دباباتها من بعض أحياء مدينة غزة، في الوقت الذي أعلنت فيه خططاً لتغيير أساليبها وتقليص عدد جنودها، لكن القتال احتدم في أماكن أخرى من القطاع وسط قصف مكثف.

وقال مسؤول إسرائيلي إن خفض القوات سيسمح لبعض جنود الاحتياط بالعودة إلى الحياة المدنية مما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر من الحرب، مع توفير وحدات تحسباً لنشوب صراع أوسع.

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