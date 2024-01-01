تضارب حول انتهاء حرب السودان

تضاربت الأقوال بشأن انتهاء الحرب في السودان ففي حين قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ((حميدتي)) إن الحرب مع الجيش ((ستنتهي قريباً))، ذكر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان: أن ((المقاومة الشعبية المستنفرة ستدعم الجيش في تحرير البلاد)).

وبعث البرهان وحميدتي بخطابين متباينين للشعب السوداني، بمناسبة الذكرى الـ 68 لاستقلال البلاد من الحكم الإنجليزي في العام 1956.

وانتقد البرهان القوى المدنية، ورهن إنهاء الحرب المستمرة، منذ 9 أشهر في البلاد بخروج قوات الدعم السريع من ولاية الجزيرة، التي سيطرت عليها مؤخراً.

وقال قائد الجيش السوداني: ((إن الطريق لإيقاف الحرب هو خروج قوات الدعم السريع من ولاية الجزيرة، وبقية مدن السودان، كما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة مع إعادة كل المنهوبات من أموال وممتلكات المواطنين والمنقولات الحكومية، وإخلاء مساكن السودانيين والمقار الحكومي)).

من جهته، قال حميدتي بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاستقلال بلاده : إن قوات الدعم السريع ((لا تنوي أن تكون بديلاً للجيش السوداني، ولا نرغب في ذلك، ونريد تأسيس جيش جديد ومهني)).

ودعا حميدتي ((الجيش السوداني إلى التمهيد لإنهاء الحرب، وبدء عملية سياسية)).

وأعرب قائد قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني منذ 15 أبريل الماضي، عن تمسكه بـ((الحكم المدني، وتأسيس السودان على أسس عادلة))، وتابع: ((يجب أن يكون التحول في السودان ديمقراطياً مستداماً، ولا نريد تكرار أخطاء الماضي)).

كما دعا أيضاً القوى المدنية الديمقراطية السودانية، إلى ((اتخاذ خطوات جدية لبدء حوار ينهي الحرب، وتشكيل حكومة جديدة)).

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