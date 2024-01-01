موجات تسونامي تضرب اليابان بعد سلسلة زلازل قوية

ضرب زلزال قوي وموجة مد عاتية (تسونامي) وسط اليابان، والساحل الغربي للبلاد، أمس، ما أدى إلى صدور تحذيرات للسكان للإخلاء وانقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل، وتعطل الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية في المناطق المتضررة. فيما وصلت موجة تسونامي، بارتفاع نحو متر واحد، إلى السواحل الشرقية لكوريا الجنوبية، وحذرت سلطات البلاد من أن تشهد أراضيها موجات أكثر ارتفاعاً خلال الساعات المقبلة. كما أطلقت جارتها الشمالية تحذيرات مماثلة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، إن الزلزال الذي بلغت قوته المبدئية 7.6 درجات، أدى إلى موجة تسونامي بارتفاع متر واحد تقريباً في مناطق على ساحل بحر اليابان، وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من حدوث موجات تسونامي على طول المناطق الساحلية، في مقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما، الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو.

وأفادت الوكالة أن أمواجاً يصل ارتفاعها إلى 1,2 متر، ضربت ميناء واجيما في إيشيكاوا. وقالت الوكالة إنه يُعتقد أن موجات تسونامي بارتفاع نحو 5 أمتار وصلت إلى نوتو في المقاطعة نفسها. ونقلت وسائل إعلام محلية، أن شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية، قولها إنها تتحقق من وجود أي خلل في محطاتها التي تعمل بالطاقة النووية.

أضرار

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا -في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي- إن السلطات لا تزال تقيم حجم الأضرار، ويتعين على السكان الاستعداد لأي هزات أخرى.

وأضاف كيشيدا ((على السكان أن يبقوا في حالة تأهب، تحسباً لزلازل أخرى محتملة، وأحث سكان المناطق التي من المتوقع أن تتعرض لموجات تسونامي على الإخلاء في أقرب وقت ممكن)).

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي، مبنى ينهار وسط عمود من الغبار في مدينة سوزو الساحلية، كما أظهرت اللقطات سكانا بمدينة كانازاوا، يرتعدون تحت طاولات، خلال تعرض منازلهم للهزات الأرضية. وأدى الزلزال إلى اهتزاز المباني في العاصمة طوكيو على الساحل المقابل.

انقطاع الكهرباء

كما تسبب الزلزال القوي في انقطاع الكهرباء عن نحو 33 ألفاً و500 منزل في المناطق المحيطة بمركز الزلازل، وهي بالأساس محافظات توياما وإيشيكاوا ونيغاتا.

كما أغلقت طرق سريعة رئيسة في المنطقة القريبة من مركز الزلزال، وعُلّقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو بإيشيكاوا، بحسب إدارة السكك الحديدية اليابانية.

تحذيرات

انتقلت ارتدادات الزلزال الذي ضرب اليابان إلى دول الجوار، إذ قالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية، إن موجة تسونامي يقل ارتفاعها عن متر واحد، وصلت السواحل الشرقية للبلاد. وأضافت الهيئة أن البلاد ربما تشهد موجات أكثر وأكبر خلال الساعات المقبلة.

وذكرت الهيئة أن أولى موجات تسونامي التي وصلت إلى سواحل كوريا الجنوبية، بلغ ارتفاعها 67 سنتيمتراً، لكن قد تزيد ارتفاعاً، وربما تستمر لأكثر من أربعة وعشرين ساعة. من ناحية أخرى، أطلقت كوريا الشمالية تحذيرات من موجات تسونامي محتملة، يصل ارتفاعها لأكثر من مترين على سواحلها، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، نقلاً عن الإذاعة الرسمية للجارة الشمالية.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة الكورية الجنوبية، إن سلطات إقليم جانجون دعت السكان لاتخاذ تدابير احترازية، وطلبت منهم إخلاء المناطق المرتفعة.

وطالبت سلطات الإقليم السكان عبر رسائل نصية عاجلة، بالابتعاد عن الساحل، وإخلاء المناطق المرتفعة. وقالت الوزارة إن مدينة سامتشوك نصحت السكان بالانتقال إلى مناطق يزيد ارتفاعها على مبنى مكون من ثلاثة طوابق.

على صعيد آخر، أعلنت حالة ((الإنذار)) في مدن في كوريا الشمالية، نظراً لوجود خطر محتمل لحدوث تسونامي نتيجة للزلزال، دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن.

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