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الرئيس الأوكراني: روسيا تعاني خسائر فادحة في ساحة المعركة

1/1/2024 7:27:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرتها مجلة إيكونوميست أمس الاثنين أن فكرة انتصار روسيا في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا هي مجرد "شعور" وأن موسكو ما زالت تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي أيضا إنه لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام، وإن أي مؤشر على رغبتها في إجراء محادثات يدل على نفاد الأسلحة والجنود منها.

ومضى يقول إن ضرب القوة الروسية في شبه جزيرة القرم له أهمية شديدة لتقليص الهجمات على أوكرانيا تماما مثل أهمية الدفاع عن المدن في شرق البلاد.


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