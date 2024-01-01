الرئيس الأوكراني: روسيا تعاني خسائر فادحة في ساحة المعركة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرتها مجلة إيكونوميست أمس الاثنين أن فكرة انتصار روسيا في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا هي مجرد "شعور" وأن موسكو ما زالت تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة.
وقال زيلينسكي أيضا إنه لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام، وإن أي مؤشر على رغبتها في إجراء محادثات يدل على نفاد الأسلحة والجنود منها.
ومضى يقول إن ضرب القوة الروسية في شبه جزيرة القرم له أهمية شديدة لتقليص الهجمات على أوكرانيا تماما مثل أهمية الدفاع عن المدن في شرق البلاد.
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