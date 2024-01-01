نشطاء إسرائيليون: عام 2023 كان عاماً قياسياً لعنف المستوطنين

أكد نشطاء حقوقيون إسرائيليون أمس الاثنين، أن عدد حالات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في عام 2023 كان أكثر من أي عام آخر.

ولقي تسعة فلسطينيين حتفهم على يد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، حسبما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "يش دين" على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم الاثنين.

ومنذ بدء التسجيل في عام 2006، لم يكن هناك عنف من المستوطنين أكثر مما شهده العام الماضي.

ولقي ما إجماليه عشرة أشخاص حتفهم في أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية في عام 2023.

وفي العام السابق له، قتل مدنيون إسرائيليون خمسة فلسطينيين على الأقل في الضفة الغربية، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسليم".

وتقول "ييش دين" إن العام الماضي كان أيضا عاما قياسيا من حيث شدة العنف، وعدد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين فيه.

وفي فبراير، هاجم مئات المستوطنين الإسرائيليين قرية حوارة وأشعلوا النار في المنازل والسيارات.



وفي أعقاب هجوم مميت استهدف شقيقين إسرائيليين، قام المستوطنون الإسرائيليون بأعمال شغب خطيرة هناك وفي القرى المجاورة في فبراير. وقتل فلسطيني واحد وجرح المئات.

وأبلغت منظمة "يش دين" عن أكثر من 1200 حالة خلال العام بأكمله. وهناك أيضا اتجاه نحو عدم إبلاغ الشرطة بالحالات. ومن المفترض أن يكون هذا بسبب "سياسة التساهل ووقف حالات الجرائم ذات الدوافع الأيديولوجية التي ارتكبها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ووفقا للمنظمة، فإن 3٪ فقط من جميع التحقيقات التي بدأت تؤدي إلى لوائح اتهام. كما وجهت اتهامات خطيرة للقيادة: "عنف المستوطنين هو سياسة الحكومة الإسرائيلية".

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن عدد الهجمات التي يشنها مهاجمون فلسطينيون على المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن في الضفة الغربية قد ازداد أيضا خلال العام ونصف العام الماضيين.

يشار إلى أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب الأيام الستة عام 1967.

ويعيش مئات الآلاف من المستوطنين الآن هناك بين نحو 3 ملايين فلسطيني، فيما يطالب الفلسطينيون بتلك الأراضي لإقامة دولتهم عليها.





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