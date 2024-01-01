أطول سلسلة ألعاب نارية عائمة في رأس الخيمة

سجلت رأس الخيمة خلال احتفالات العام الجديد 2024، رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث تضمنت الفعاليات تقديم عرض مذهل للألعاب النارية والطائرات بدون طيار استمر لمدة ثماني دقائق، وأضاء هذا العرض الرائع سماء رأس الخيمة على امتداد 4.5 كيلومترات من واجهتها البحرية.

وأضافت رأس الخيمة إنجازاً جديداً بتسجيلها رقمين قياسيين جديدين عن فئتي ((أطول سلسلة من الألعاب النارية العائمة على طول 5.8 كيلومترات)) و((أطول عرض لخط مستقيم من الطائرات بدون طيار على طول 2 كيلومتر)).

وكانت الإمارة قد سجلت العديد من الأرقام القياسية خلال الأعوام الماضية في موسوعة غينيس لعروضها الأسطورية للألعاب النارية خلال احتفالات ليلة رأس السنة.

وأوضح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن عرض الألعاب النارية على الواجهة البحرية تضمن تقنيات غير مسبوقة لتشكيل لوحات بصرية رائعة رسمتها 1050 طائرة من دون طيار باستخدام مصابيح ((إل أيه دي))، وألعاباً نارية عائمة، بالإضافة إلى طائرات بيرو التي نفذت عروضاً بهلوانية مستوحاة من عجائب الطبيعة وتضاريس رأس الخيمة بما فيها البحر والصحراء والجبال، وتتناغم حركتها مع مقطوعات موسيقية مصممة خصيصاً لهذا الحدث.

وأضاف فيليبس: اجتمع آلاف الزوار والمقيمين في ليلة احتفالية تكللت بتسجيل رقمين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ومع بداية العام الجديد، يسرني القول إن عام 2023 كان استثنائياً بالنسبة لقطاع السياحة في رأس الخيمة، حيث حققت الإمارة العديد من الإنجازات، وشهدت أعلى معدل سنوي لأعداد الزوار على الإطلاق، ويدعم ذلك مساعيها في استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن احتفالات العام الجديد جمعت كافة أفراد المجتمع معاً، واستقطبت أكثر من 40.000 متفرج مع حجز الفنادق في جميع أنحاء الإمارة بالكامل، مما يجعلها العرض الأكثر تفضيلاً للزوار حتى الآن، وتضمن الحدث مواقع مشاهدة مختلفة مفتوحة للجمهور مع الأنشطة العائلية، وشاحنات الطعام والعروض الترفيهية الحية، بينما استمتع آخرون، ممن قاموا بشراء تذاكر لحضور مهرجان ((ساوند فاست))، بالعروض الحية.

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