«اقتصاديو العصر الرقمي» يرفعون أسهم «التواصل » في «قمة المليار»

تستضيف ((قمة المليار متابع 2024)) يومي 10 و11 يناير الجاري نخبة من اقتصاديي العصر الرقمي، الذين سترفع مشاركتهم في الحدث مؤشرات أسهم ((التواصل الاجتماعي))، من خلال عناوين، أسهم أصحابها في رفع الوعي بتوجهات اقتصاد المنطقة العربية والعالم، وقادتهم ليكونوا على قائمة أشهر المؤثرين وصنّاع المحتوى الرقمي في عالم الاقتصاد، وإدارة الأعمال؛ منهم صناع محتوى 3 قنوات وهم: أشرف إبراهيم، أحمد المرزوقي، صلاح أبو المجد، الذين أصبحوا مرجعيات لأكثر من 7 ملايين و825 ألف متابع في الشؤون الاقتصادية، والتمويل والمضاربة بالأسهم والتطوير المهني.

ويجمع أشرف إبراهيم بين المهارة الأكاديمية والشهرة المجتمعية، إذ يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد، وهو مقدم البرنامج الشهير ((المخبر الاقتصادي))، على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يهدف إلى توعية الأفراد في المجتمعات بالموضوعات الاقتصادية المهمة والمعاصرة، ويتابعه 3 ملايين و847 ألف مشترك، حيث بدأ رحلته الاقتصادية منذ وقت مبكر، فعمل في العديد من الأعمال والحرف البسيطة، مثل بيع القصب، واستفاد من تجاربه في دراسة الاقتصاد، ليتناول في برنامجه موضوعات متنوعة وشائقة، مثل الاستثمار والعملات الرقمية، والشركات الناشئة، وحتى الموضوعات الدسمة كاقتصادات الدول وتحليل موازين القوى الاقتصادية وغيرها، ويقدم نصائح وتحليلات علمية وعملية للمشاهدين، كما يتميز بأسلوبه البسيط والواضح والجذاب، الذي يجعل الاقتصاد ممتعاً ومفيداً للجميع.

تسارع

ومع تسارع وتشابك الأحداث المالية العالمية يبرز أحمد المرزوقي كونه صانع محتوى اقتصادي، يضيء من خلال محتواه في قناة ((اقتصادات مع أحمد))، على عالم الأسهم والعقارات والمسائل الاقتصادية، بأسلوب مبسط سهل، يرافق من خلاله 239 ألف متابع، ليعرفهم على الثروات الحقيقية في العصر الحديث، والطرق الصحيحة والمهنية في اقتحام عالم الأسواق والتداول بالأسهم المليء بالمخاطر، ويعزز قراراتهم بالأدلة والأرقام، كما يقدّم ورش عمل وفيديوهات تعليمية، تعلم المتداولين الجدد كيفية التعامل مع أسواق الأسهم، محولاً المعقد إلى بسيط، والمجهول إلى مألوف.

نجاح

وهناك صلاح أبو المجد، الذي لم يكن نجاحه وليد البارحة، ولم يصبح رجل أعمال ناجحاً بين ليلة وضحاها لكن بروحه التفاؤلية انتهى به المطاف إلى أشهر محاضر على ((السوشيال ميديا))، كما أن نظرته الواقعية نحو الحياة ومجال الأعمال وخبراته الشخصية والعملية جعلته من أكثر المؤثرين في فئة الشباب، ورواد الأعمال في العالم العربي، كما أنه يعمل مدرباً تنفيذياً ومتحدثاً تحفيزياً، منذ أكثر من 10 سنوات، حيث ينقل خبرته ومعرفته لآلاف المشاركين من مختلف الفئات والمجالات، ظهرت بصماته وتأثيراته الإيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 3.7 ملايين.

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