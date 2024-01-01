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«كهرباء دبي» تطور مهارات الموظفين في التوأمة الرقمية لشبكات الطاقة

1/1/2024 7:27:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل تحت عنوان ((تطوير التوأم الرقمي لشبكة التوزيع: المفاهيم وحالات الاستخدام في هيئة كهرباء ومياه دبي))، لتعريف موظفي الهيئة على جوانب نمذجة شبكات الطاقة باستخدام المحاكاة في الوقت الفعلي، وإطلاعهم على إمكانيات مركز البحوث والتطوير، والعمل الحالي والمستقبلي في هذا الإطار. واشتملت الورشة على 7 جلسات نقاشية بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين العاملين في المركز.

وسلطت الفعالية، التي تندرج ضمن برنامج ((الباحث)) الضوء على دور التوائم الرقمية لشبكة الطاقة التي تستخدم عمليات المحاكاة في الوقت الفعلي في تعزيز الفهم العميق لديناميكيات نظام الطاقة وأدائه، حيث تعمل هذه التقنيات المتطورة على تمكين مشغلي الأنظمة والمخططين من تصور وتحليل وتحسين عمليات وتخطيط شبكات الطاقة، للوصول إلى أنظمة بيئية للطاقة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.

دعم

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((نعمل على تعزيز الاستثمار في موظفينا، ودعمهم من خلال برامج التطوير المهني والذاتي، مع التركيز على استقطاب وصقل المواهب والكفاءات الوطنية. وبوصفه منصة عالمية مهمة للارتقاء ببحوث الطاقة والمياه ومواجهة التحديات المستقبلية، يشكل مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة داعماً رئيساً لجهودنا الرامية إلى الارتقاء بقدرات وإمكانات الموظفين ليكونوا شركاء فاعلين في صنع المستقبل، وتعريفهم بأحدث المستجدات والتقنيات والممارسات العالمية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والاستدامة والتحول الرقمي والحياد الكربوني. ويسهم استقطاب المركز لخيرة الباحثين والأكاديميين من مختلف الجنسيات في تبادل أفضل الخبرات والممارسات المحلية والعالمية وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي لتحويل دبي إلى الوجهة الأولى للعلماء والباحثين في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة)).

تطور

وقال المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة: يسهم برنامج الباحث في تحفيز وتعزيز ثقافة البحث والتطوير، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الوطنية للمشاركة في تطوير مشاريع المركز والهيئة. ويرمي البرنامج إلى إشراك الجامعات المحلية والعالمية في البحث والتطوير عبر إرسال أفضل مرشحين تقنيين لديهم للعمل مع الباحثين في الهيئة في مجالات بحثية مختلفة)).

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